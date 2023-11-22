TÜBİTAK 27 proje personeli istihdam edecek
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TÜBİTAK, araştırmacı ve AR-GE teknisyeni kadroları için 27 kişi alacak.
TÜBİTAK'ın ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünde (RUTE) 24, TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinde (ULAKBİM) 3 proje personeli (araştırmacı ve AR-GE teknisyeni) istihdam edilecek.
Başvurular 13 Aralık 2023'te sona erecek. Müracaatlar için gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun sitelerinde yer alıyor.
Bilim-teknoloji