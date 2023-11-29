Teknosa Gaming Parkour’da Yeni Rekor Kırıldı

'Oyunda Buz Çağı' mottosuyla hayata geçen yarışma serisi finale doğru ilerlerken, oyun ve teknoloji severlerden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Intel Türkiye, Lenovo Türkiye ve Microsoft'un iş birliğiyle düzenlenen etkinliğin Eskişehir ayağı, Espark AVM'de gerçekleşti. Performansa ve hıza dayalı oyunlar arasında yer alan Forza Horizon 5, FIFA 2023, Fortnite ve Mortal Kombat gibi dünyaca ünlü oyunlar, Eskişehirlilere adrenalin dolu anlar yaşatarak keyifli anlara sahne oldu.

Asil kayıtların yalnızca 30 dakikada gibi kısa sürede tamamladığı etkinlik boyunca, birbirinden yetenekli 72 yarışmacı ve yüzlerce coşkulu seyirci eğlence dolu atmosferin keyfini doyasıya çıkardı. Ankara gibi farklı şehirlerden gelen yarışmacıların da katıldığı turnuvada, rekabetin dozu zirveye çıktı. Büyük ödülü kazanmak için her biri kendi oyun becerilerini sergileyen katılımcılar zorlu parkurlarda en iyi performansı ortaya koymak için kıyasıya yarıştılar.

Büyük ödül için geri sayım başladı

Türkiye’nin dört bir yanındaki oyun severleri bir araya getiren turnuva 24 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek. Renkli anlara ev sahipliği yapan turnuvaların sonunda en hızlı 15 finalist, büyük ödül için final turnuvasında kıyasıya mücadele edecek. Turnuvada birinci olan şanslı yarışmacı, tam 100.000 TL değerindeki Teknosa hediye çeki ile ödüllendirilecek. Turnuvaya katılan tüm yarışmacılar, 1 aylık Xbox Game Pass üyeliği kazanarak oyun dünyasına daha fazla erişim sağlama fırsatını yakalıyor.

Turnuva Takvimi: