TEKNOFEST İzmir'e Yoğun İlgi Sürüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'in dördüncü gününde ziyaretçi sayısı daha da arttı.

AA'nın 9. kez global iletişim ortağı olduğu, Çiğli Havaalanı'ndaki TEKNOFEST, dördüncü gününde de hava gösterileri ve diğer etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Başladığı 27 Eylül'den bu yana yoğun bir ilgi gören festivalde ziyaretçi sayısının bugün daha da fazlalaştığı gözlendi.

Çevre yolu ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi çevresinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Kilometreleri bulan araç kuyruğunda beklemek istemeyen bazı ziyaretçiler, araçlarını uygun yerlere park edip yolun kalan kısmını yürüyerek kat etmeyi tercih etti.

"Beklenti büyük"

Araçlarını park edip yürümeyi tercih edenlerden 43 yaşındaki Serkan Başlık, AA muhabirine, Almanya'nın Köln şehrinde yaşadığını ve tatillerini TEKNOFEST'e göre ayarladıklarını söyledi.

TEKNOFEST'i ilk kez ziyaret edeceklerini dile getiren Başlık, "İzmir'de ablamız, Isparta'da annemiz babamız var. Tabii onları da ziyaret edeceğiz ama önceliğimiz TEKNOFEST oldu. Daha önce sadece televizyondan izledik. Beklentimiz büyük tabii. Özellikle Kızılelma'yı çok merak ediyoruz." dedi.

Serkan Başlık'ın eşi Hilal Başlık da üç çocuklarıyla etkinliğe geldiklerini belirterek TEKNOFEST'in gurur verici bir organizasyon olduğunu, o nedenle tatil planını bu organizasyona göre yaptıklarını aktardı.

Barış Kocaman da eşi Berna ve 11 aylık bebekleriyle, Ödemiş ilçesinden festivale geldiklerini söyledi. Bebeklerinin de festivalde olmasını arzuladıklarını ifade eden Kocaman, "Çekirdekten alışması için getirdik." diye konuştu.

Gençlerin geliştirdiği projeleri çok merak ettiğini dile getiren Kocaman, "Çocuklarımızın, gençlerimizin bu konuda gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda tabii ki savunma sanayimizin silahlarını, uçaklarını görmek için geldik." ifadesini kullandı.

Arkadaşlarıyla Bayburt'tan gelen üniversite öğrencisi Fatih Memiş de "Özellikle Akıncı'yı merak ediyoruz." dedi.