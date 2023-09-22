SpaceX ve Starlink'in Türkiye Piyasasına Giriyor! Peki Starlink Nedir? Stalink Ne İşe Yarar? Geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX şirketi, Türkiye'de Starlink ile faaliyet göstereceğini açıkladı. Peki Starlink Nedir? Stalink Ne İşe Yarar? İşte cevapları haberimiz detaylarında...

SpaceX ve Türkiye Arasında Yeni Bir Dönem

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX şirketi, Türkiye'de Starlink uydu internet hizmetini sunabilmek için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile resmi görüşmelere başladı. Hatta bu hizmetin Türkiye pazarına uygun olabilmesi için Türkçe diline hakim personel arayışına girdi.

Starlink Uydu İnternet Servisi Nedir?

Starlink, SpaceX'in geliştirdiği yüksek hızlı uydu tabanlı internet hizmetidir. Dünya genelinde, özellikle internet altyapısının yetersiz olduğu bölgelerde, hızlı ve güvenilir internet erişimi sağlama amacını güder. Projede, Alçak Dünya Yörüngesi'ne (ADY) yerleştirilen binlerce uydu aracılığıyla internet hizmeti verilmektedir.

Kimdir Bu Hizmetin Arkasındaki İsim: Elon Musk ve SpaceX

SpaceX, Amerikalı iş insanı Elon Musk tarafından kurulmuş olan bir özel uzay taşımacılık şirketidir. Elon Musk, aynı zamanda şirketin CEO'su ve Starlink projelerinin de başındadır. Starlink, aslında SpaceX'in global internet erişimini daha da iyileştirmeyi planladığı bir projenin parçasıdır.

Starlink'in Fonksiyonları Nelerdir?

Starlink projesi, sadece şehir merkezleri veya gelişmiş altyapılara sahip bölgeleri değil, kırsal veya altyapı açısından yetersiz alanları da kapsar. Bu sayede online eğitimden telekomünikasyona, iş dünyasından sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda yüksek kaliteli internet erişimi sağlanabilir.

Starlink Ücretlendirmesi: Fiyatlar Nasıl Belirleniyor?

Starlink uydu internet hizmetinin maliyeti, kullanıcının ihtiyacına, bölgesine ve seçtiği hizmet paketine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Standard bir Starlink aboneliğinin aylık ücreti yaklaşık olarak 90 Amerikan Dolarıdır. Ancak, daha yüksek hız veya daha geniş bant aralığı isteyen kullanıcılar için farklı fiyatlandırma seçenekleri de sunulmaktadır. Ayrıca, başlangıçta bir defalık olarak donanım ücreti alınmaktadır ve bu ücret 599 Amerikan Dolarından başlamaktadır.