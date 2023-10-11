Sosyal medyada sahte takipçileri tespit etmenin 10 yolu

Dünya genelinde 4,5 milyar insanın, yani küresel nüfusun neredeyse yüzde 55'inin, büyük platformların birinde en az bir hesabı var. Yine dünya genelinde internet kullanıcıları her gün yaklaşık iki buçuk saatini tercih ettikleri sosyal medya platformlarında haber okuyarak, hikaye ve resimler paylaşarak geçiriyor. Başka bir deyişle, sosyal medyanın, diğer insanlarla nasıl etkileşim ve iletişim kuracağımız da dahil olmak üzere, yaşamlarımız üzerinde tahmin edilemeyecek ölçüde etkisi var.

İnternetin geneline bakıldığında sosyal platformların dolandırıcıların ve sahte haber dağıtanların yuvası haline geldiği görülüyor. Dünya genelindeki kullanıcı sayısının büyüklüğü, kullanıcıların oluşturdukları içeriklerin çeşitliliği ve kötü niyetli aktörlerin her duruma adapte olma hızı, bu platformların denetlenmesini sağlayan kurum ve kuruluşların işini çok zorlaştırıyor. Bu da, kullanıcıların sorunların çözümünü bulma konusunda kendi başlarına kaldıklarını gösteriyor.

Sosyal medya, dolandırıcılar için bir cennet

Dikkat edilmesi gereken en büyük tehditler, iddia ettikleri kişi olmayan arkadaşlar ve takipçilerdir. Dolandırıcılar genelde otomatik botlar tarafından kayıt edilen ve yönetilen bu profilleri kullanarak kullanıcılara “gerçek olamayacak kadar iyi” tekliflerle mesajlar atar, hikaye anlatımı ile tıklama tuzağı kurar, duygusal anlamda aldatma mesajları gönderir. Bu kandırma mesajları “profilinizi kim görüntüledi” bağlantısı, sahte kripto para yatırımı, ya da ücretsiz hediye kartı gibi çok çeşitli konularda olabilir.

Sahtekarları tespit etmek için 10 ipucu

Sosyal medya platformlarında, gerçek olmayan profilleri ve hesapları kaldırma konusunda giderek iyileşme adımları atılıyor. Ancak yüzde 100 başarılı olmaktan çok uzaklar. Bu sitelerde karşılaştığımız şeyler hakkında hepimizin çok daha dikkatli olması gerekiyor. İşte sahtekarları tespit etmenin yolları: