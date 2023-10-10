Sosyal Medya Hesaplarını Korumanın Yolları

Aktif bir sosyal medya hesabına sahip dijital yaşam, heyecan verici deneyimler sunsa da elde edilen veriler, 62,5 milyon sosyal medya kullanıcısının mevcut risklerle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Kullanıcıların sosyal medyadaki birçok tehlikeden habersiz olarak güvenlik ve gizliliklerine zarar verecek hatalar yaptığını belirten Bitdefender Antivirüs Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, sosyal medya kullanıcılarının dijital kimliklerini korumasının 6 yolunu paylaşıyor.

Dijitalleşmenin yayılmasıyla birlikte artan sosyal medya kullanımı, günümüzün önemli iletişim araçlarından biri haline geldi. Bu platformlar, kullanıcıların dijital kimlik oluşturmalarına ve sosyal iletişimlerini sürdürmelerine imkan sağlarken, bazı tehditleri de beraberinde getiriyor.

Türkiye’de internet kullanımına yönelik yapılan bir araştırma, nüfusun %83’ünün internet kullanıcısı olduğunu, %73’ünün ise sosyal medya platformlarını aktif bir şekilde kullandığını gösteriyor. Yine aynı araştırmadan elde edilen sonuçlara göre 14 ila 64 yaş arası internet kullanıcıları günde ortalama 7 saat 24 dakika internette vakit geçiriyor. Dünya genelinde ise bu durum ortalama 6 saat 37 dakika olarak kaydediliyor. Sonuçlar, Türkiye’de sosyal medya kullanımının dünyaya kıyasla ne kadar yaygın olduğunu ortaya koyuyor.

62,5 Milyon Sosyal Medya Kullanıcısı Tehdit Altında

Dijital ortamın barındırdığı tehditler hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan ya da kendilerine fazla güvenen sosyal medya kullanıcıları kimlik hırsızlıkları, taklitçilik ve gizlilik sorunlarıyla karşılaşabiliyor. Sayısı 62,5 milyonu bulan sosyal medya kullanıcısının dijital ortamda birçok tehlikeye maruz kaldığını söyleyen Bitdefender Antivirüs Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, “Sosyal medya, ilişkilerinizi veya kariyerinizi çevrimiçi ortamda geliştirmek için uygun ortamı sağlasa da gizlilik sorunları, siber saldırılar ve zorbalıklara karşı kullanıcıları hedef haline getirebiliyor. Bu nedenle mevcut risklerin bilinciyle hareket etmek, sizi ve sevdiklerinizi dijital ortamın tehlikelerine karşı koruyor.” açıklamasında bulunarak, sosyal medya kullanıcılarının dijital kimliklerini korumasının 6 yolunu paylaşıyor.

1. Mümkün olduğunca çevrimiçi geçirdiğiniz zamanı sınırlayın. Dijital dünyada çok fazla zaman geçirilmesi bilgisayar korsanlığına, sosyal mühendislik saldırılarına, tacize veya itibarı tehlikeye atan konuşmalara maruz kalmaya davetiye çıkarıyor. Türkiye’deki internet kullanımının sıklığı ele alındığında sosyal medya kullanımının azaltılması, kullanıcıları olası tehditlerden uzak tutuyor.

2. Kişisel bilgilerinizi paylaşmaktan kaçının. Çevrimiçi alışveriş, internet bankacılığı veya belirli hizmetlere kayıt yapılmadığı sürece, kişisel bilgiler paylaşılmamalı ve herkese açık hale getirilmemeli. E-posta adresi, telefon numarası, ev adresi ve diğer tanımlanabilir kişisel bilgilerin paylaşılması, kullanıcıları siber saldırganların hedefi haline getiriyor.

3. Çevrimiçi hesaplarınızı güçlü parolalar ile koruyun. Hesapların büyük ve küçük harfler içeren, en az 8 karakterden oluşan güçlü parolalar ile korunması, siber tehditlere karşı caydırıcı bir önlem oluşturuyor. Hesapların sık sık gözden geçirilerek, en son gizlilik ayarlarının ve özelliklerin güncel tutulması önem taşıyor. Aynı zamanda hesap girişlerinde 2FA ve MFA çözümlerinin kullanılması, parolaların açığa çıkma ihtimaline karşı ek güvenlik katmanı sağlıyor.

4. Gardınızı asla düşürmeyin. Sosyal medya veya diğer platformlar aracılığıyla yayılan dolandırıcılıklara ve diğer sosyal mühendislik planlarına karşı dikkatli olunmalı. Rahatsız eden konuşmalar detaylı bir şekilde incelenerek, şüpheli gönderilen bağlantılara tıklanmaması ve para vadeden kişilerle iletişime geçilmemesi önem taşıyor.

5. Paylaşım yaparken risk almayın. Kişiyi ve aile üyelerini savunmasız bırakabilecek, konum veya seyahat planları gibi video ve fotoğrafların paylaşılması, siber suçlulara davetiye çıkarıyor. Saldırganlar bu sayede itibarı zedeleyebilecek ve dijital veya fiziksel dünyada çeşitli zararlara maruz bırakabilecek hassas bilgileri kişiye karşı kullanabiliyor. Hesaplarınızın gizlilik ayarlarını kontrol ederek her şeyi herkesle paylaşmayın.

6. Temel görgü kurallarını kullanın ve sorumlu bir kullanıcı olun. Günlük hayatta uygulanan tüm iletişim kurallarının, çevrimiçi dünyada da geçerli olduğunun unutulmaması gerekiyor. Spam yapılmaması, sahte haber veya hassas medya içeriklerinin paylaşılmaması ve başkalarını rahatsız edebilecek davranışlardan kaçınılması ide