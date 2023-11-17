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Savunma sanayisi için örnek bir eğitim kurumu geliyor

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Savunma sanayisi için örnek bir eğitim kurumu geliyor
Türk savunma sanayisi sektörün nitelikli insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla eğitim sistemine örnek kurumlar kazandırıyor.

Türkiye'nin savunma sanayisinde son dönemde yakaladığı gelişim çeşitli düzeylerde nitelikli insan kaynağı ihtiyacını da beraberinde getirdi. Sektörün önde gelen kuruluşları bu ihtiyaçtan yola çıkarak son dönemde orta öğretim düzeyinde mesleki ve teknik eğitim kurumlarının kurulmasında sorumluluk üstlenmeye başladı. Öğrenci kabulüne başlayan bu eğitim kurumları sundukları imkanlar dolayısıyla yoğun talep görüyor.

Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu çabaların bir örneği olarak hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile REPKON Makine ve Kalıp Sanayi ve Ticaret AŞ ve Şile Belediyesi arasında 2021'de imzalanan protokol kapsamında kurulan lise, REPKON yerleşkesinde eğitim-öğretim faaliyetine başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Giriş Sınav (LGS) sonuçlarına göre öğrenci kabul edilen, eğitim-öğretim süresi 5 yıl olan lisede, ilk yıl İngilizce hazırlık eğitimi veriliyor.

Savunma sanayisine yönelik verilen üst düzey eğitim sayesinde öğrencilere istihdam ve parlak bir kariyer fırsatı sunuluyor. Kamu ve özel sektör olanaklarının dünya standartlarında verilen mesleki ve teknik eğitimle birleştirilmesiyle öğrencilerin mühendislik eğitimi öncesi temel teknik birikimlerinin oluşturulması da amaçlanıyor.

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