Samsung Galaxy M34 5G, Samsung Galaxy Buds2 ile geliyor

Samsung Electronics Türkiye, fiyat/performans odaklı olmasıyla dikkatleri üzerine toplayan yeni akıllı telefonu Galaxy M34 5G’yi satın alan kullanıcılarına özel bir kampanya başlattı. Samsung’un 9-31 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak kampanyası kapsamında, shop.samsung.com/tr online mağaza veya Hepsiburada üzerinden Galaxy M34 5G’yi satın alan kullanıcılar, cihaza 6 ay vade farksız taksit imkanıyla, Galaxy Buds2’ye de %50 indirimli şekilde sahip olabilecekler.

Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy M34 5G, uzun ömürlü bataryası, yüksek çözünürlüklü ekranı, profesyonel kameraları, güçlü işlemcisi ve uzun süreli yazılım desteği ile öne çıkıyor.

Galaxy M34 5G’nin 50MP 3’lü ana kamerasıyla optik görüntü sabitleyici (OIS) özellikleri, değerli anları yüksek görüntü kalitesiyle ölümsüzleştirmeye olanak tanıyor. Nightography özelliği ise gece çekimlerinde üstün bir performans sergiliyor. 6000 mAh bataryası ve 6.5 inçlik 120Hz FHD+ Super AMOLED ekranı kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. Ayrıca, uzun vadeli güncelleme desteği ve Exynos 5nm 1280 işlemci gibi özelliklerle donatılmış olan bu cihaz, teknoloji tutkunlarına etkileyici bir deneyim sunuyor. Gorilla Glass 5 ekran koruması, cihazın dayanıklılığını artırıyor ve kullanıcıların ekranlarını uzun süre koruyor. Galaxy M34 5G ayrıca, 'Ses Odağı' özelliği ile çevresel gürültüleri filtreleyerek daha net görüşmeler sağlıyor.

Samsung Galaxy Buds2 kulaklık, dengeli ses kalitesi, aktif gürültü engelleme (ANC), ve sorunsuz bağlantı ile ses deneyimini bir üst noktaya taşıyor. İki yollu dinamik hoparlörler sayesinde güçlü baslar ve net tizler sunarak zengin bir ses deneyimi sağlıyor. ANC özelliği sayesinde arka plan gürültüsünü %98'e kadar azaltabiliyor. Kullanıcılar, altı farklı ekolayzır ayarıyla ses deneyimlerini kişiselleştirebiliyor ve kulaklıkların hafif tasarımı ile uzun süre rahatça kullanabiliyorlar. Şarj kutusu kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olan Galaxy Buds2’nin pil ömrü de uzun süreli kullanım için uygun. Ayrıca, otomatik geçiş özelliği Galaxy cihazlar arası bağlantı kolaylığı sunuyor. Galaxy Buds2, kullanıcıların ses deneyimlerini özelleştirmelerine olanak tanırken şık tasarımıyla mühendislik teknolojisini ve sanatın estetiğini bir potada buluşturuyor.