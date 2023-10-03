  1. Anasayfa
  2. Bilim-teknoloji
  3. Reklamsız Instagram ve Facebook'un ücretleri cepleri yakacak !

Reklamsız Instagram ve Facebook'un ücretleri cepleri yakacak !

Yayınlanma:
Reklamsız Instagram ve Facebook'un ücretleri cepleri yakacak !
Meta, Avrupa'daki Instagram ve Facebook kullanıcıları için reklamsız bir aylık abonelik sistemi üzerinde çalışıyor. Şimdi de söz konusu paketin ücretleri belli oldu.

Meta, Avrupa'daki Instagram ve Facebook kullanıcıları için reklamsız bir aylık abonelik sistemi üzerinde çalışıyor. Şimdi de söz konusu paketin ücretleri belli oldu.

Ücretli paketin fiyatı ortaya çıktı

Ortaya çıkan yeni raporlara göre Meta, plan kapsamında masaüstü kullanıcılardan Facebook veya Instagram hesabı için ayda yaklaşık 10 euro ve her ek bağlantılı hesap için yaklaşık 6 euro ücret alacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

Bilim-teknoloji
Milyarder Olmanın Yolları: Yatırımın Kralları Nasıl Bu Kadar Zengin Oldu?
Milyarder Olmanın Yolları: Yatırımın Kralları Nasıl Bu Kadar Zengin Oldu?
AirCar, TEKNOFEST İzmir'de yoğun ilgi görüyor
AirCar, TEKNOFEST İzmir'de yoğun ilgi görüyor
Ekim Ayında Çıkacak Oyunların Zirvesi
Ekim Ayında Çıkacak Oyunların Zirvesi
ESET, BAE Bağlantılı Stealth Falcon Grubunun Karmaşık Arka Kapı Faaliyetlerini Açığa Çıkarıyor
ESET, BAE Bağlantılı Stealth Falcon Grubunun Karmaşık Arka Kapı Faaliyetlerini Açığa Çıkarıyor
Yapay Zeka ve Dijital Asistanlar: Hayatımızın Dostu mu, Düşmanı mı Olacak?
Yapay Zeka ve Dijital Asistanlar: Hayatımızın Dostu mu, Düşmanı mı Olacak?
Google'ın 25. Yıl Doodle'ı: İnternet Devinden Özel Kutlama! Google Neden "BackRub" Adını Kullandı?
Google'ın 25. Yıl Doodle'ı: İnternet Devinden Özel Kutlama! Google Neden "BackRub" Adını Kullandı?
Yeni iPhone 15 Pro Kullanıcılarına Önemli Uyarı: Kılıfsız Kullanmayın!
Yeni iPhone 15 Pro Kullanıcılarına Önemli Uyarı: Kılıfsız Kullanmayın!