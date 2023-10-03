Reklamsız Instagram ve Facebook'un ücretleri cepleri yakacak !

Meta, Avrupa'daki Instagram ve Facebook kullanıcıları için reklamsız bir aylık abonelik sistemi üzerinde çalışıyor. Şimdi de söz konusu paketin ücretleri belli oldu.

Ücretli paketin fiyatı ortaya çıktı

Ortaya çıkan yeni raporlara göre Meta, plan kapsamında masaüstü kullanıcılardan Facebook veya Instagram hesabı için ayda yaklaşık 10 euro ve her ek bağlantılı hesap için yaklaşık 6 euro ücret alacak.