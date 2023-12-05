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Pubg global championship 2023'ün şampiyonu danawa e-sports oldu

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Pubg global championship 2023'ün şampiyonu danawa e-sports oldu
Güney Kore'den Danawa e-sports, PGC 2023 Şampiyonu olurken ödül havuzundan 600.000 dolardan fazlasını almaya hak kazandı.

8 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında Bangkok, Tayland'dan canlı olarak yayınlanan, yılın en büyük PUBG Espor turnuvası PUBG GLOBAL CHAMPIONSHIP 2023'ün (PGC 2023) sonuçlarını duyurdu. Giyeol “seoul” Cho, Heejoo “Inonix” Na, Jungyoung “Loki” Park ve Jehyeon “Salute” Woo'dan oluşan Koreli Danawa e-spor kadrosu, 600.000 ABD Dolar ve ek olarak Pick'em etkinliği gelirinden pay alarak PGC 2023 Şampiyonu olmaya hak kazandı.

17Gaming turnuvayı ikinci sırada tamamlarken onu EMEA'dan Twisted Minds izledi. Büyük Finallere katılmaya hak kazanan diğer bir EMEA takımı olan FaZe Clan, turnuvayı altıncı sırada tamamladı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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