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Paycell ve KRAFTON ortaklığında PUBG kupa heyecanı

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Paycell ve KRAFTON ortaklığında PUBG kupa heyecanı
Paycell, 30 Ağustos Kupası’nda toplam 60 bin TL’lik para ödülü dağıttı

Dünyada en çok ilgi gören oyunlardan biri olan PUBG: BATTLEGROUNDS (PUBG), Türkiye’nin dijital ödeme ve finansal hizmetler platformu Paycell ortaklığıyla nefesleri kesen bir turnuvaya sahne oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijital ödeme ve uçtan uca finansal hizmetler platformu Paycell, dünyanın en çok ilgi gören oyunlarından PUBG: BATTLEGROUNDS’un (PUBG) geliştiricisi KRAFTON ve eSports360 ortaklığında 30 Ağustos Kupası düzenledi.

Türkiye’nin en iyi PUBG takımlarının yer aldığı Paycell 30 Ağustos Kupası’nın elemeleri 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde gerçekleşti. Her gün 5 takım olmak üzere toplam 10 takım elemeler sonunda Büyük Final’de kıran kırana mücadele etti.

30 Ağustos’taki Büyük Final ‘Miramar’, ‘Erangel’ ve ‘Taego’ haritalarında oynanan 5 maçlık seri üzerinden gerçekleşti. Her maç günü birbirleri ile kıyasıya mücadele eden takımlar arasından en fazla puanı toplayan Sarvem Esports şampiyon oldu. Turnuvada ilk 8’e kalan takımlar, Paycell 30 Ağustos Kupası’nın yanı sıra toplam 60 bin TL’lik para ödülünün de sahibi oldu.

Açıklamaya göre, Paycell 30 Ağustos Kupası ödül sıralaması şu şekilde oldu:

Sarvem Esports – 25 bin TL, FUT Esports – 15 bin TL, CABRONES – 8 bin TL, HOWL Esports – 4 bin TL, SUNSHINE Esports – 3 bin TL, Digital Athletics – 2 bin 500 TL, Warpalas Esports – 1.500 TL, Aggressive All Around – 1.000 TL."

- Twitch kanalından canlı yayın

Turnuva Utku "Utimikk" Taşyürek ve Timur "Timurlengx" Günay’ın sunumu, Özgür “root” Alagül’ün de keyifli yorumlarıyla 3 gün boyunca canlı yayınlandı. BBL Esports, FUT Esports, Digital Athletics, HOWL Esports, Orgless ve Sarvem Esports takımlarının geçmiş dönemdeki başarılarından dolayı davet edilmesiyle heyecan dozu yükselen turnuva, PUBG Türkiye resmi Twitch kanalı üzerinden seyredildi.

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