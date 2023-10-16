Oyun severleri çıldırtan haber ! Epic Games popüler oyunlardan ikisini bedava yaptı

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EPIC GAMES 2 OYUNU ÜCRETSİZ SUNUYOR

Bu hafta Epic Games, Blazing Sails ve Q.U.B.E. ULTIMATE BUNDLE adlı oyunları ücretsiz olarak dağıttı ve oyunculardan olumlu geri dönüşler aldı. Önümüzdeki hafta ise iki yeni oyun ücretsiz olarak sunulacak: The Evil Within ve Eternal Threads.

THE EVIL WITHIN NASIL BİR OYUN?

The Evil Within, Bethesda Softworks tarafından yayınlanan bir korku oyunu olarak dikkat çekiyor. Bu oyun, Resident Evil serisinin yaratıcısı Shinji Mikami'nin de katkılarıyla geliştirildi ve gerilim dolu sahneleriyle oyunculara aksiyon dolu bir deneyim sunuyor.

ETERNAL THREADS NASIL BİR OYUN?

​​​​​​Eternal Threads ise farklı bir türde bir oyun. Oyunda, 2015 yılına zaman yolculuğu yaparak bir zaman dedektifi rolünü üstleniyorsunuz. Amacınız, bu yıl meydana gelen bir yangında hayatını kaybeden altı kişiyi kurtarmak için onların seçimlerini manipüle etmek. Yani, yangını söndürmeden önce bu altı kişinin hayatlarını korumak için mücadele ediyorsunuz.