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NASA'da görevli Türk astrofizikçi, Hakkarili öğrencilere uzayı anlattı

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NASA'da görevli Türk astrofizikçi, Hakkarili öğrencilere uzayı anlattı
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinde (NASA) görevli astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Hakkari Fen Lisesi'nde düzenlenen söyleşide öğrencilere NASA, uzayın derinlikleri ve gezegenler hakkında bilgi verdi.

Valilik, Çukurca Belediyesi, iş insanı Sabri Özel ve Herkari Bilim Sanat ve Edebiyat Derneği'nin iş birliğiyle kente gelen Yıldız, okulda düzenlenen programda öğrencilerle buluştu.

NASA ve kurumun işleyişinden bahseden Yıldız, güneş sisteminin dışına ve gezegenlere gönderilen araçlar hakkında bilgi verdi.

Dünyanın oluşumu, dünyanın dışında da canlıların olup olmadığına ilişkin çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Yıldız, "Yıldızlar karanlık bulutların içinde meydana gelir. Bunlar binlerce gezegen oluşturabilecek devasa bulutlar. Bunların içinde gaz ve toz var. Her yerde su buluyoruz. Güneşte bile su var. Buhar halindeki sudan bahsediyorum. Enceladus'un (Satürn'ün uydusu) içine baktığımızda yaklaşık 30 kilometreye yakın su fışkırtıyor. Dünyada bu şekilde bir fışkırma düşünemezseniz. Enceladus uydusunun yüzeyinde yoğun bir kabuk var ve bu kabuğun altında dünyadan daha fazla olduğu tahmin edilen su var." diye konuştu.

Kaynak:Haber Kaynağı

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