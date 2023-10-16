Milli savaş gemileri için yerlileştirildi, ilk görevi ihracat oldu

Türk savunma sanayisinin askeri denizcilik alanında gerçekleştirdiği yerlileştirme projesi, ilk görevinde ihracat başarısına imza atacak.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Türk savunma sanayisinde liderlik ettiği askeri denizcilik projeleriyle bu alanda kritik yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarını hayata geçiriyor.

Bu kapsamda son olarak su üstü savaş gemilerinde kullanılan ve bugüne kadar yurt dışından tedarik edilen Helikopter Görsel İniş Destek Aydınlatma Sistemi (HEGİDAS), yerlileştirme çalışmaları ile Türkiye'ye kazandırıldı.

STM ile Berkin Savunma Sanayi Mühendislik Ticaret AŞ'nin ortaklaşa geliştirdiği HEGİDAS, yurt içinde Milli Gemi Projesi MİLGEM başta olmak üzere tüm askeri su üstü platformlarında kullanılabilecek. STM, HEGİDAS sistemini şu an yürüttüğü bir ihracat projesi kapsamında 2 korvete entegre edecek. Böylece ilk defa yerli bir firma tarafından milli kaynaklar kullanılarak geliştirilen HEGİDAS sistemi ihracat başarısı da yakalamış olacak.

Helikopter pilotlarının gözü kulağı

Görsel yönlendirme ve uçuş güvertesi aydınlatma ekipmanlarından oluşan, sistem ekipmanlarının uygun konfigürasyonda çalışmasını sağlayan yazılımları barındıran HEGİDAS, pilotların helikopteri gemiye güvenli şekilde yaklaştırması ve indirmesi için kritik rol oynuyor.

HEGİDAS ile helikopterler hem gündüz hem de gece operasyonlarında gemiye güvenli iniş gerçekleştirebiliyor. Pilotlara görüş şartlarının uygun olmadığı ve gece durumunda emniyetli şekilde operasyon yapma imkan tanıyan HEGİDAS, pilot iş yükünü en az seviyeye indiriyor. HEGİDAS, helikopter platformuna sahip korvet, fırkateyn, lojistik destek veya tanker gemileri dahil olmak üzere tüm askeri su üstü platformlarda kullanılabiliyor.