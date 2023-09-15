İphone Bu Modellerinde Yüzde 20 İndirim Yaptığını Duyurdu!

Apple, teknoloji dünyasının merakla beklediği Wonderlust etkinliğini gerçekleştirdi ve yeni iPhone 15 serisi ile Apple Watch 9 ve Watch Ultra'yı tanıttı. Bu etkinlik, Apple'ın yeni ürünlerini piyasaya sürdüğü bir dönem olmasıyla birlikte, şirketin mevcut iPhone modellerine yönelik beklenmedik bir hamle yaptığı bir gün olarak kayda geçti. Bugünkü etkinliğin ardından Apple, iPhone modellerinde indirimlerle müşterilerine cazip teklifler sunma kararı aldı.

Son zamanlarda düzenli fiyat artışları ile gündemde olan Apple, bu sefer farklı bir yola başvurarak müşterilerine olumlu bir sürpriz yapmış durumda. Özellikle iPhone modellerinin fiyatlarında yapılacak artışlar beklenirken, Apple'ın bu hamlesi kullanıcıları şaşırttı ve sevindirdi. Diğer ürün gruplarının fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bu nedenle, yeni bir iPhone satın almak isteyenler için Apple'ın indirim kararı oldukça cazip bir seçenek sunuyor.

Apple'ın etkinliklerinin genellikle fiyat artışlarına odaklandığı bir dönemde, bu indirim haberleri şirketin müşteri memnuniyetini ön plana çıkardığını gösteriyor. Artık Apple kullanıcıları, sadece yeni ürünlerin tanıtımı için değil, aynı zamanda olumlu sürprizler için de etkinlikleri beklemeye başlayacaklar. Bu hamle, özellikle bütçesini göz önünde bulunduran kullanıcılar için iyi bir haber olacak.

Apple'ın indirimli fiyatlarla mevcut iPhone modellerini sunma kararı, şirketin sadık müşteri kitlesi arasında memnuniyet yaratmış gibi görünüyor. Bu indirimler, Apple'ın yeni iPhone 15 serisi ile rekabeti artırma ve kullanıcılarını memnun etme stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Apple kullanıcıları, artık daha fazla seçeneğe ve daha uygun fiyatlara sahip olarak, ihtiyaçlarına en uygun iPhone modelini seçme fırsatına sahipler