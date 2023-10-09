İlk yapay zeka destekeli siber koruma yazılımı tasarlandı

Siber koruma ihtiyaçlarını modern bir platformda karşılayan Acronis Cyber Protect Home Office, eksiksiz çalışan tek aktif güvenlik çözümü olarak ihtiyaç sahipleriyle buluştu. Acronis’e göre bireylerin %41'i verilerini nadiren veya hiç yedeklemezken, %61'i entegre bir çözümü tercih ediyor. Bu sebeple Acronis, yenilikçi yazılım ve yedekleme güvenliği sunan Acronis Cyber Protect Home Office’i bireyler, aileler, ev ofisi kullanıcıları ve küçük işletmeler için tasarladı.

Siber güvenlik alanında küresel bir lider olan Acronis, son teknoloji siber koruma ve güvenli yedekleme için entegre çözümleriyle siber tehdit ortamını yönetmeye devam ediyor. Acronis verilerine göre bireylerin %41'i verilerini nadiren veya hiç yedeklemezken, %61'i entegre bir çözümü tercih ediyor. Yenilikçi yazılım ve yedekleme güvenliği ile tasarlanan Acronis Cyber Protect Home Office, bireyler, aileler, ev ofisi kullanıcıları ve küçük işletmeler için yüksek güvenlikli çözümler sunuyor. Yapay zeka destekli savunma mekanizmalarını, sağlam veri yedeklemeyi, uzaktan yönetim araçlarını ve mobil cihaz korumasını birleştiren Acronis Cyber Protect Home Office, bütünsel siber koruma standardını belirliyor.

“Verileri Korumak İçin Eksiksiz Bir Siber Koruma Çözümü Gerekiyor.”

Yapay zekanın ilerlemesiyle birlikte siber suçluların ve taktiklerin de geliştiğini söyleyen Acronis Başkanı Gaidar Magdanurov, “Günümüzde sınırlı teknoloji uzmanlığına sahip olanlar bile karmaşık kimlik avı ve sosyal mühendislik saldırıları yoluyla çok sayıda kişiyi etkileyebilir. Verileri, uygulamaları ve sistemleri korumak, güvenlik ve veri yedeklemeyle entegre eksiksiz bir siber koruma çözümü gerektiriyor. Biz bireylerin verilerini, cihazlarını ve ev ofislerini korumak için daha iyi performans ve daha güçlü güvenlik sağlayan Acronis Cyber Protect Home Office güncellememizi duyurmaktan heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Acronis Cyber Protect Home Office’in 4 Avantajı

Acronis Cyber Protect Home Office tüm kullanıcılara, güvenli yedeklemeyi ve yapay zeka tabanlı güvenliği sorunsuz bir şekilde tek platformda sunuyor.

1. Yapay Zeka Tabanlı Siber Güvenlik İyileştirmesi: Yenilikçi yapay zeka yetenekleri, potansiyel tehditleri proaktif bir şekilde tespit edip etkisiz hale getiriyor. Fidye yazılımı saldırılarından otomatik kurtarma da dahil olmak üzere siber saldırılara karşı güvenliği en üst düzeye çıkarmak için iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) işlevini etkinleştirmek gerekiyor.

2. Yedekleme ve Klonlama: Acronis Cyber Protect Home Office, güçlü, güvenli yedekleme ve klonlama özellikleri sunuyor. Kullanıcılar, veri kaybı veya siber saldırı durumunda hızlı kurtarma sağlayan güvenilir yedeklemeyle kritik verilerini ve sistemlerini koruyor.

3. Uzaktan Yönetim: Acronis Cyber Protect Home Office kullanıcıları, siber güvenlik önlemlerini dünyanın her yerinden yönetmeleri için uzaktan yönetim araçlarıyla güçlendiriliyor. Bu ilave kolaylık ve esneklik, ortaya çıkan her türlü tehdide hızlı yanıt verilmesine olanak tanıyor.

4. Mobil Uygulama ve Yedekleme: Mobil cihaz üreticileri bazı depolama seçenekleri sunsa da çok cihazlı ailelerde çeşitli işletim sistemleri bulunabiliyor. Mobil kişileri, takvimleri, fotoğrafları, dosyaları ve verileri güvende tutmak için depolama yeteneklerine ve gelişmiş şifrelemeye sahip olan Acronis Cyber Protect Home Office’ın mobil uygulaması da bulunuyor. Bu özellik, cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde çalıştığından erişim verilerine uygulama veya web arayüzü aracılığıyla her yerden erişiliyor.

Acronis Cyber Protect Home Office, çevrimiçi olarak ve seçkin satıcılar aracılığıyla yıllık paketler halinde satın alınabiliyor.