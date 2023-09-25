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"HUAWEI'den Özel Kampanya: Uzatılmış Garanti ve Pil Değişimi

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"HUAWEI'den Özel Kampanya: Uzatılmış Garanti ve Pil Değişimi
Kullanıcıların satın aldıkları mobil cihazları uzun süre ve severek kullanmasını önemseyen Huawei, 1 yıllık uzatılmış garanti ve pil değişim hizmetlerinde avantajlı kampanyalar sunuyor.

HUAWEI Uzatılmış Garanti, standart cihaz garantisine ek olarak bir yıllık uzatılmış garanti sağlar. Böylece kullanıcılar, standart garanti kapsamıyla cihazlarını 2 değil 3 yıl boyunca korumuş olurlar. Garantinin geçerlilik süresi boyunca, kullanıcı dışı etkenlerden kaynaklanan cihaz arızaları HUAWEI Yetkili Servis Merkezleri tarafından teşhis, yedek parça veya işçilikle ilgili herhangi bir ücret talep edilmeksizin giderilebilir. Kampanya, satın alınan ürünün yasal garanti süresi biter bitmez başlar ve 1 yıl (365 gün) boyunca geçerlidir. Hem yeni bir ürün satın alırken, hem de hali hazırda satın alınmış bür ürün için Uzatılmış Garanti alınabilir. Birçok Akıllı telefon, Bilgisayar, Monitör, Akıllı Saat, TWS Kulaklık modelini kapsayan ve yüzde 40’a varan indirimler sunulan Uzatılmış Garanti’nin geçerli olduğu model listesine HUAWEI Care sayfasından ulaşabilirsiniz:

https://consumer.huawei.com/tr/support/huawei-care-extended-warranty/

HUAWEI Care –Uzatılmış Garanti hizmeti onarım planı içerisinde kargo hizmeti (şubeden gönderim, adrese iade), arıza tespiti, onarım, orijinal yedek parçalar, aynı ürün ile değişim veya misli ürün (eğer aynı ürün artık üretilmiyor ise bir benzeri) ile değişim faydalarını kapsar.

HUAWEI tüm bunlara ek olarak ayrıca bir Pil Değişim programı da başlattı. Bu program dahilinde kullanıcılar, pil performansları düşen veya pilinde arıza meydana gelen cihazlarının pillerinin değiştirilmesini talep edebiliyorlar. Ay sonuna kadar geçerli 399 TL fiyattan başlayan bu hizmetten yararlanmak için kullanıcıların teknik servise gitmesine bile gerek yok. HUAWEI kargo gönderim kodunu kullanarak kullanıcılar cihazlarını yetkili servis merkezine gönderebiliyor. Tüm lojistik ücretler hem gönderim hem de cihazın geri gönderimi HUAWEI tarafından karşılanıyor.

Pil değişim programı yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışından satın alınan HUAWEI ürünleri için de geçerli. Websitesi üzerinden Türkiye dışındaki birçok bölge için Pil Değişim Hizmeti'ni satın alabilirsiniz. Fakat cihaz desteklenmeyen bölgede ise ve cihaz kampanya dahili ürünler listesinde ise direkt olarak kampanya kapsamındaki bir servis merkezine giderek de uygun fiyattan yararlanabilirsiniz.

Pil değişimi hakkının satın alındıktan sonraki 90 gün içinde kullanılması gerekiyor. Satın alma tarihinden itibaren 90 gün içinde kullanım talebinde bulunmazsanız, 90 günlük sürenin bitiminden sonra otomatik olarak geri ödeme yapılır ve avantajı tekrar satın almanız gerekir.

Kaynak:Haber Kaynağı

Bilim-teknoloji
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