HUAWEI MateBook 14s 2023, HUAWEI Online Mağaza’da ön satışa sunuldu

HUAWEI MateBook 14s, etkileyici bir görsel deneyim yaratan çok ince gövde tasarımıyla üretkenlik dostu 3:2 en boy oranına sahip 2.5K dokunmatik FullView Ekrana sahip. Dizüstü bilgisayar, hızlı ve sorunsuz performans için standart voltajda yeni 13. Nesil Intel Core H Serisi İşlemci ile çalışıyor. HUAWEI Sound desteği ile tweeter ve woofer'lara sahip dörtlü hoparlör sistemi sayesinde ses kalitesi önceki nesillere göre büyük ölçüde iyileştirildi. Böylelikle tiz ve bas seslerin daha kaliteli aktarılması da sağlanıyor. 1,5 mm'lik tuş hareket alanı sağlayan arka aydınlatmalı klavyesi ile HUAWEI MateBook 14s'de yazmak büyük bir zevke dönülüyor. Ayrıca çok çeşitli cihazlarla iş birliği yapabilmesi, HUAWEI MateBook 14s'i iş ve günlük görevlerin üstesinden gelmek için mükemmel bir araç haline getiriyor.

Çok yönlü performans için yenilikçi teknoloji

HUAWEI MateBook 14s, şık ve hafif gövdesinde olağanüstü performansı bir araya getiriyor. Yeni 13. Nesil Intel Core işlemci ve Intel Iris Xᵉ tümleşik grafiklerle yapılandırılan MateBook 14s, 1 TB NVMe PCle SSD ile kullanıcıların üretken kalmalarını, yaratıcılığı serbest bırakmalarını ve kolaylıkla çoklu görevleri gerçekleştirmelerini sağlıyor. HUAWEI Dual Shark Fin fan sistemi, verimli ve sessiz bir soğutma performansı için daha da geliştirildi.

Yüksek performansın yanı sıra HUAWEI MateBook 14s, 60Wh yüksek kapasiteli pil ile çok uzun pil ömrü sunuyor, hafif 90 W güç adaptörüyle birleştiğinde dizüstü bilgisayar, 30 dakikalık şarjla %50 oranında batarya doluluğu sunabiliyor.

HUAWEI SOUND, keyifli bir ses deneyimi sunmak için HUAWEI MateBook 14s ile piyasaya çıkıyor. Yeni dizüstü bilgisayarda, güçlü bas ve net tizler üreten iki tweeter ve iki woofer'dan oluşan dörtlü bir hoparlör dizisi yer alıyor. Kenarlara yerleştirilmiş dört mikrofon, 5 metreye kadar mesafeden ses alımı sağlıyor. AI gürültü engelleme teknolojisi, her sesin kristal berraklığında kaydedilmesini sağlıyor. HUAWEI MateBook 14s, kullanıcının sesini alırken ortam gürültüsünü ortadan kaldıran, böylece aramalarda veya toplantılarda yüksek ve net bir şekilde duyulabilmeleri için endüstrinin ilk Kişisel Ses Geliştirme teknolojisine sahip.

Estetik ultra ince tasarım

Dizüstü bilgisayar, 16,7 milimetre kalınlığında ve 1,43 kilogram ağırlığındaki cihazın metal kaplaması rahat bir tutuş sağlıyor. HUAWEI MateBook 14s, benzersiz ve olağanüstü bir renk olan Yeşil ile geliyor.

HUAWEI MateBook 14s, dört dar çerçeve ve bir ön kamera ile MateBook'un imza niteliğindeki FullView Ekranına sahip. Sürükleyici bir izleme deneyimi için yüzde 90'lık yüksek bir ekran-gövde ve ekranın dikey olarak daha fazla içerik göstermesini sağlayan 3:2 üretkenlik en boy oranı elde ediliyor. Yüzde 100 sRGB geniş renk gamı desteği ile ekran, canlı renkler ve yumuşak degrade geçişleri göstermek için 1,07 milyar renk işleyebiliyor. 10 noktalı çoklu dokunma desteği, kullanıcıların görevleri yerine getirirken daha verimli olmalarını sağlıyor. HUAWEI MateBook 14s’in ekranı 120 Hz'ye kadar yenileme hızını destekliyor. TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık (Donanım Çözümü) ve Flicker Free sertifikaları ile kullanıcıların göz yorgunluğunu hafifletmesine ve böylece gözlerini korumasına yardımcı olan çift göz koruması sağlıyor.

Akıllı deneyim: geliştirilmiş cihazlar arası iş birliği

Yeni dizüstü bilgisayar, HUAWEI’nin sunduğu Super Device özelliğiyle akıllı telefonlar, tabletler, monitörler veya diğer cihazlar arasında akıllı bağlantı desteği ile HUAWEI'nin yenilikçi çoklu cihaz bağlantı özelliklerini genişletiyor.

Kullanıcılar basit bir dokunuşla dizüstü bilgisayarı bir akıllı telefona bağlayabiliyor ve tek bir ekranda aynı anda iki cihazı kullanarak mobil arayüzü dizüstü bilgisayar ekranına yansıtabiliyorlar. Ayrıca HUAWEI MateBook 14s'yi bir tablete bağlayarak ve onu dijital bir tuval olarak kullanarak yaratıcılığı ortaya çıkarabilirler. HUAWEI MateBook 14s, sürükleyici sesler için yakındaki kulaklıklara da bağlanabilir.

MateBook 14s, 13.333 TL x 3 aydan başlayan taksitlerle HUAWEI Online Mağaza üzerinden ön satışa sunuluyor. Ön satışa özel 1.000 TL sepet indirimi yanında AMB14SPR1000 kupon koduyla 1.000 TL daha indirim sağlanıyor. 3.498 TL değerinde FreeBuds 5i ve Swift Sırt Çantası yanında 4.499 TL değerinde 1 yıl uzatlmış garanti hediye ediliyor.