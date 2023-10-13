Güneş Tutulması ne zaman ? |Halkalı güneş tutulması neden olur, sebepleri nelerdir?

Yılın ikinci Güneş tutulması halkalı olacak. Halkalı güneş tutulması için çok az bir vakit kaldı. Dünyanın birçok yerinden görülecek. Peki, Halkalı güneş tutulması nedir? Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulmasının etkileri neler? İşte bu soruların yanıtı...

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASININ ETKİLERİ NELERDİR?

Güneş Tutulmalarının genel etkileri toplumsaldır. Önemli yaşamsal karaların alındığı dönemlerdir, yeni başlangıçlara gebedir. İş, yerleşim, evlilik vb. Eril yapıda net ve keskindir.Arifesinde karşınıza çıkan tüm olaylara dikkat ile eğilmelisiniz, muhtemelen bunu değiştirme şansınız olmayacaktır. Karşınızdaki insanın kişiliğini anlamak için güzel dönemlerdir, sizi hayatındaki bir perdeye taşır.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Önemli gök olayları takvimine göre tutulmalar yılda 4 kez oluyor, ikisi ay tutulması, ikisi güneş tutulması olarak geçiyor. İlk Güneş Tutulması 2023 yılında 20 Nisan'da gerçekleşmişti.

2023 takvimine göre ise halkalı güneş tutulmasının ikincisi 14 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek.