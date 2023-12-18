GTA VI'da yenilikler neler?

Uzunca bir süredir açıklanması beklenen GTA VI, geçtiğimiz haftalarda, son derece ilgi çeken bir fragmanla tanıtıldı. Rockstar Games aslında bir geri sayım başlatmıştı fakat bu geri sayımın sonlanmasına saatler kala fragman internete sızdırıldı ve ünlü oyun firması da oyunun tanıtımını erkene çekmek durumunda kaldı. Fragmanda gösterilenlerin ötesinde pek fazla bilgi paylaşmayan Rockstar Games, tüm oyun severleri ve oyun sektöründe yer edinmiş mecraları oyunla ilgili bolca yorum yapmaya yönlendirdi.

Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu’na göre GTA VI fragmanında gösterilenler ve oyunun vadettikleri son derece umut verici. Şu ana kadar elbette birçok oyun fragmanında üst seviyede bir görsellik görüp oyun çıktığında bu grafik kalitesinin altında bir manzarayla karşılaşmış olsak da oyunun arkasında Rockstar Games gibi işinin ehli bir firmanın olması, oyunun görsel olarak -aynı GTA V’te olduğu gibi- ileri bir noktada olacağının göstergesi.

Her ne kadar ilk GTA oyununda dört farklı kadın karakterden birini seçebiliyor idiysek de, GTA’nın isminden bahsettirmeye başlayan GTA III ve sonrasındaki üç boyutlu oyunlarda hep erkek karakterlerin başrolde olduğunu görmüştük. GTA VI bu geleneği kırarak Lucia adındaki hırslı ve cesur bir kadın karakteri başrole oturtuyor. Mehmet Dumanoğlu, bu seçimin oyunun havasını farklı bir yere taşıyarak oyuna taze bir görünüm kazandıracağını düşünüyor.

GTA VI Leonida eyaletinde, Vice City’i de içine alacak olan büyük bir bölgede geçecek. Florida eyaletinden sonuna kadar esinlenildiği belli olan bu bölge, özellikle Amerika’da yaşayanların kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlayacak. Oyun bu konuda o kadar büyük bir Amerika teması içeriyor ki fragmanda gösterilen ve TikTok benzeri bir sosyal medya platformundan yapılan paylaşımların birçoğu Florida’da gerçekleşen gerçek olayları konu edinmiş durumda. Oyunda son yılların en büyük bağımlılığı sosyal medya kullanımının bir şekilde yer alacağını da fragmanda gördüklerimiz neticesinde söyleyebiliriz.

Mehmet Dumanoğlu GTA VI’nın öncelikli olarak konsollar için çıkacak olması konusunu da değerlendirdi. Rockstar Games’in GTA V için de benzer bir strateji belirlediğini belirten Dumanoğlu, GTA VI’nın bu defa biraz daha kısa bir sürede PC’de boy gösterebileceğini düşünüyor. Bunda GTA’nın, online oyun olanağı tanıyan GTA Online versiyonunun PC oyuncuları tarafından da çokça oynanıyor olması etkili olacak.

Henüz oyunla ilgili çok az bilgiye sahip olduğumuz için büyük cümleler sarf etmek ve iddialı tahminler yapmak güç lakin Rockstar Games’in GTA V’ten bile sağlam bir oyun ortaya çıkartacağını öngörmek, pek de yanlış olmaz…