  1. Anasayfa
  2. Bilim-teknoloji
  3. Google'ın 25. Yıl Doodle'ı: İnternet Devinden Özel Kutlama! Google Neden "BackRub" Adını Kullandı?

Google'ın 25. Yıl Doodle'ı: İnternet Devinden Özel Kutlama! Google Neden "BackRub" Adını Kullandı?

Yayınlanma:
Google'ın 25. Yıl Doodle'ı: İnternet Devinden Özel Kutlama! Google Neden "BackRub" Adını Kullandı?
Google, dünyada en sık başvurulan arama motorlarından biri olarak bilinir. 27 Eylül 2023, bu devin 25. yıl dönümü oldu ve bu özel günü bir doodle ile kutlama kararı aldı. Peki Google'ın kuruluş tarihi nedir?

Google, dünyada en sık başvurulan arama motorlarından biri olarak bilinir. 27 Eylül 2023, bu devin 25. yıl dönümü oldu ve bu özel günü bir doodle ile kutlama kararı aldı. Peki Google'ın kuruluş tarihi nedir?

Google'ın Oluşum Süreci ve Teknolojik Yenilikler

Google'ın temelleri, 1996 yılında Kaliforniya'da Stanford Üniversitesi'nde öğrenci olan Larry Page ve Sergey Brin tarafından atıldı. Bu ikili, web siteleri arasındaki ilişkileri analiz eden etkili bir sistem üzerinde çalışmaya başladı. Oluşturdukları bu inovatif teknolojiye PageRank adını verdiler. PageRank, sitelerin birbiriyle olan bağlantıları analiz ederek web sitelerini ilgi düzeyine göre sıralıyordu.

Google'ın İlk İsim Seçimi ve Göz Alıcı Anlamı

İlk başlarda, Page ve Brin bu devrimsel arama motoruna "BackRub" adını verdi. Ancak, "googol" kelimesi üzerinde yapılan imla değişikliği ile bu adın yerini "Google" aldı. Bu isim, on üzeri yüz anlamına gelen "googol" kelimesinden gelmekteydi, bu da Google'ın sunduğu geniş bilgi kaynağını sembolize ediyordu. Başlangıç döneminde, google.stanford.edu alan adını kullandı.

Google'ın Resmi Kuruluşu ve İlk Çalışanı

Google, 15 Eylül 1997'de kullanmaya başladığı domain adı ile 4 Eylül 1998'de resmi olarak kuruldu. Şirketin ilk merkezi, Susan Wojcicki'nin Kaliforniya, Menlo Park'ta bulunan garajı olarak belirlendi. Stanford'da doktora yapmış olan Craig Silverstein, Google'a katılan ilk çalışan oldu.

Google'ın Etkileyici Ziyaretçi İstatistikleri

2001 yılında, bir önceki yıla göre %8.4'lük bir artışla Google 1 milyar tekil ziyaretçi sınırını aştı. Bu, şirketin hızla büyüyen etkisini ve dünya genelindeki popülerliğini kanıtlar nitelikteydi.

Google, 25 yılda internet dünyasındaki dominant konumunu koruyarak, inovasyonu ve sürekli gelişimiyle bilgiye erişimimizi değiştirdi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
T.C. İSTANBUL 11. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. İSTANBUL 11. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Bilim-teknoloji
Yeni iPhone 15 Pro Kullanıcılarına Önemli Uyarı: Kılıfsız Kullanmayın!
Yeni iPhone 15 Pro Kullanıcılarına Önemli Uyarı: Kılıfsız Kullanmayın!
ChatGPT Artık Konuşacak mı? İşte Beklenen Yenilikler!
ChatGPT Artık Konuşacak mı? İşte Beklenen Yenilikler!
Armageddon Gerçek mi Olacak? NASA Açıkladı: Bennu Saatli Bomba!
Armageddon Gerçek mi Olacak? NASA Açıkladı: Bennu Saatli Bomba!
SpaceX ve Starlink'in Türkiye Piyasasına Giriyor! Peki Starlink Nedir? Stalink Ne İşe Yarar?
SpaceX ve Starlink'in Türkiye Piyasasına Giriyor! Peki Starlink Nedir? Stalink Ne İşe Yarar?
Türkiye İnternet Alan Adlarında '.tr' Devrimi: Yeni Alan Adları, Fiyatlandırma... İşte Detaylar
Türkiye İnternet Alan Adlarında '.tr' Devrimi: Yeni Alan Adları, Fiyatlandırma... İşte Detaylar
Yapay Zekaya Dikkat! Mesleğinizi Elinizden Alabilir
Yapay Zekaya Dikkat! Mesleğinizi Elinizden Alabilir
Elon Musk Açıkladı: X Platformu Ücretsiz Kullanımı Sona Erecek mi? Detaylar Burada!
Elon Musk Açıkladı: X Platformu Ücretsiz Kullanımı Sona Erecek mi? Detaylar Burada!