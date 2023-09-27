Google'ın 25. Yıl Doodle'ı: İnternet Devinden Özel Kutlama! Google Neden "BackRub" Adını Kullandı?

Google, dünyada en sık başvurulan arama motorlarından biri olarak bilinir. 27 Eylül 2023, bu devin 25. yıl dönümü oldu ve bu özel günü bir doodle ile kutlama kararı aldı. Peki Google'ın kuruluş tarihi nedir?

Google'ın Oluşum Süreci ve Teknolojik Yenilikler

Google'ın temelleri, 1996 yılında Kaliforniya'da Stanford Üniversitesi'nde öğrenci olan Larry Page ve Sergey Brin tarafından atıldı. Bu ikili, web siteleri arasındaki ilişkileri analiz eden etkili bir sistem üzerinde çalışmaya başladı. Oluşturdukları bu inovatif teknolojiye PageRank adını verdiler. PageRank, sitelerin birbiriyle olan bağlantıları analiz ederek web sitelerini ilgi düzeyine göre sıralıyordu.

Google'ın İlk İsim Seçimi ve Göz Alıcı Anlamı

İlk başlarda, Page ve Brin bu devrimsel arama motoruna "BackRub" adını verdi. Ancak, "googol" kelimesi üzerinde yapılan imla değişikliği ile bu adın yerini "Google" aldı. Bu isim, on üzeri yüz anlamına gelen "googol" kelimesinden gelmekteydi, bu da Google'ın sunduğu geniş bilgi kaynağını sembolize ediyordu. Başlangıç döneminde, google.stanford.edu alan adını kullandı.

Google'ın Resmi Kuruluşu ve İlk Çalışanı

Google, 15 Eylül 1997'de kullanmaya başladığı domain adı ile 4 Eylül 1998'de resmi olarak kuruldu. Şirketin ilk merkezi, Susan Wojcicki'nin Kaliforniya, Menlo Park'ta bulunan garajı olarak belirlendi. Stanford'da doktora yapmış olan Craig Silverstein, Google'a katılan ilk çalışan oldu.

Google'ın Etkileyici Ziyaretçi İstatistikleri

2001 yılında, bir önceki yıla göre %8.4'lük bir artışla Google 1 milyar tekil ziyaretçi sınırını aştı. Bu, şirketin hızla büyüyen etkisini ve dünya genelindeki popülerliğini kanıtlar nitelikteydi.

Google, 25 yılda internet dünyasındaki dominant konumunu koruyarak, inovasyonu ve sürekli gelişimiyle bilgiye erişimimizi değiştirdi.