Epic Games'ten oyunculara büyük sürpriz! 17 oyunu ücretsiz veriyor!

Epic Games, oyunseverler için harika bir etkinlik başlattı! O tarihte 17 oyunu ücretsiz olarak verecek! Peki hangi oyunlar ücretsiz olacak? Ücretsiz oyunların dağıtılacağı tarih belli oldu...

HER HAFTA ÜCRETSİZ OYUN DAĞITILIYOR

Epic Games, uzun bir süredir her hafta ücretsiz olarak dağıttığı oyunlarla dikkat çekiyor. Ancak şirket, kullanıcı çekme stratejisini daha da ileri götürerek yılbaşı etkinliğini duyurdu. Geçtiğimiz yıl büyük başarı elde eden yılbaşı etkinliği, bu yıl da devam edecek.

14 ARALIK'TAN İTİBAREN HER GÜN ÜCRETSİZ OYUN

Şirket, bu hafta ücretsiz olarak dağıtılacak oyunu gizemli bir şekilde etiketleyerek sürpriz yapmayı planlıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre, Epic Games Store, 14 Aralık'tan itibaren her gün ücretsiz bir oyun sunacak ve bu büyük etkinliğin bitiş tarihi 31 Aralık ya da 28 Aralık olarak belirlenecek. Ancak, şu an için kesin bir tarih henüz belirlenmemiş durumda.

Epic Games'ten henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, platformun geçen yılki yılbaşı etkinliğinde benzer bir hareket yapmıştı.