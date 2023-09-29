Elon Musk' dan TEKNOFEST paylaşımı
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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda gelecek yıl yapılacak Teknofest'e katılmayı çok istediğini belirtti.
Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk TEKNOFEST'e katılacağını duyurdu.
Musk, X sosyal medya hesabında, Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e ilişkin paylaşımda bulundu.
TEKNOFEST'ten görüntülerin yer aldığı bir videoyu paylaşan Musk, festival kapsamındaki yarışmalara katılan tüm takımları tebrik etti.
Kaynak:
Bilim-teknoloji