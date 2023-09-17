E-Ticarete 2023 Yılında 2 Milyon Yeni Müşteri Eklendi: Türkiye'de Online Alışveriş Rekor Kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nin yeni verilerine göre, 2023 yılında e-ticaret sektörü Türkiye'de 2 milyon yeni müşteri kazandı. Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'nda yer alan verilere göre, 2022 yılında yüzde 46 olan online alışveriş yapan ya da mal ve hizmet siparişi verenlerin oranı 2023 yılında yüzde 49,5'e yükseldi.

Müşteri Sayısı Artıyor

Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com'un kurucu ortağı Güçlü Kayral, 17-74 yaş grubundaki internet kullanan 58 milyon kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre, yüzde 3,5'lik artışın 2 milyon yeni müşteriyi temsil ettiğini belirtti. Kayral, "Online alışveriş yapan ya da sipariş verenlerin sayısı 2022 yılında 26,4 milyon kişi iken, 2023 yılında 28,4 milyon kişiye ulaştı. Bu müşterilerin 14 milyon 880 bini erkekler, 13 milyon 520 bini ise kadınlar oluşturuyor," dedi.

En Çok Ne Alınıyor?

TÜİK verilerine göre, en fazla online satın alınan ürünler giyim, ayakkabı ve aksesuar oldu. 21,4 milyon kişi bu ürünleri internetten satın alırken, 13,5 milyon kişi online yemek siparişi verdi. Online gıda ürünleri satın alanların sayısı 10,5 milyon, kozmetik ürünleri satın alanların sayısı 9,1 milyon ve elektronik ürünler satın alanların sayısı ise 8,8 milyon olarak kaydedildi.

E-Ticaretin Avantajları

Güçlü Kayral, e-ticaret müşteri sayısının her yıl önemli oranda arttığına dikkat çekerek, "Özellikle çalışan kadınlar, gençler ve pandemi sonrası 55 yaş üstü emekliler, dijital alışverişe yöneliyor. Çarşı-pazar gezmek yerine, aradıkları ürünü birkaç saniyede karşılaştırma sitelerinden bulabiliyorlar. Ayrıca, Avantajix.com gibi para iadeli alışveriş sitelerini kullananlar ekstra kazançlar elde ediyor," şeklinde konuştu.

Bu yükselen e-ticaret trendi, Türkiye'nin dijital ekonomisine olan yatırımların meyvesini vermeye başladığını gösteriyor.