Dünya Kupası’nda yer alacak Türk takımları belli oluyor

Dünyanın en büyük espor turnuvalarından PUBG MOBILE Dünya Kupası’nın (PMGC) Büyük Finalleri, 8 – 10 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenecek. Türkiye, 3 milyon dolar ödül havuzuna sahip turnuva ile dünyanın en iyi PUBG MOBILE takımlarını ağırlamaya hazırlanırken bu büyük organizasyonda belki, ülkemizden birden fazla espor takımı da yer alacak.

S2G Esports kesin, gözler Melise Esports’ta

Geçtiğimiz yılın Dünya Şampiyonu S2G Esports, doğrudan PMGC Büyük Finallerinde mücadele etmeye hak kazanırken, finallere giden yol olan PMGC Lig Aşaması’nda da Türkiye’den 3 farklı espor takımı yer aldı. Burada yarışan Bra Espor ve Next Rüya, finallere katılmak için yeterli olacak başarıyı gösteremese de Grup Aşaması’nı 9’uncu sırada tamamlayan Melise Esports Tutunma Aşaması’nda mücadele etmeye hak kazandı.