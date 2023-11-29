Dolandırıcıların altın kuralı: Daha fazla çalış, daha az konuş

ESET araştırmacıları, ağustos ayında paylaştığı bir rapor ile teknoloji konusunda daha az bilgili olan kişilerin, çevrimiçi dolandırıcılıkları daha kolay gerçekleştirmesine yardımcı olan bir araç seti olan Telekopye'yi keşfedip analiz etmişti. Yayımladığı ikinci rapor ile dolandırıcıların katılım sürecine, tüm dolandırıcılık operasyonunun ayrıntılı görünümüne ve dolandırıcılık senaryolarının analizine odaklandı.

Telekopye'nin yetenekleri arasında kimlik avı web siteleri oluşturma, kimlik avı SMS mesajları ve e-postaları gönderme ve sahte ekran görüntüleri oluşturma yer alıyor. ESET telemetrisine göre bu araç halen kullanımda ve aktif olarak geliştirilme aşamasında ve bir Telegram botu olarak uygulanıyor. Bu dolandırıcılık operasyonunun kurbanları dolandırıcılar tarafından Mamut olarak adlandırılıyor. ESET araştırma bulgularının ışığında ve daha anlaşılır olması amacıyla Telekopye'yi kullanan dolandırıcıların “Neandertaller” olduğunu belirtiyor.

İşe alma süreçlerini reklamlar aracılığıyla yönetiyorlar

Telekopye grupları, yeraltı forumları da dahil olmak üzere birçok farklı kanaldaki reklamlar aracılığıyla yeni Neandertalleri işe alıyor. Bu reklamların amacı açıkça belirtiliyor: Çevrimiçi pazarlardaki kullanıcıları dolandırmak. Gelecek vaat eden Neandertallerin, bu "iş" alanında sahip oldukları deneyimler gibi temel soruları yanıtlayan bir başvuru formu doldurmaları gerekiyor. Yeterince yüksek rütbeye sahip mevcut grup üyeleri tarafından onaylanırsa, yeni Neandertaller Telekopye'yi tüm potansiyeliyle kullanmaya başlayabilir.

Üç ana dolandırıcılık senaryosu bulunuyor: Satıcı, alıcı ve para iadesi. Satıcı senaryosunda saldırganlar satıcı gibi davranır ve şüphelenmeyen kurbanları var olmayan bir ürünü satın almaya ikna etmeye çalışır. Kurban ürüne ilgi gösterdiğinde, "satıcı" onu şahsen ödeme yapmak yerine çevrimiçi ödeme yapmaya ikna eder ve meşru bir ödeme sitesi gibi görünen bir kimlik avı web sitesi bağlantısı gönderir. Ancak meşru web sayfasından farklı olarak bu sayfa, çevrimiçi bankacılık giriş bilgilerini, kredi kartı bilgilerini (bazen bakiye dahil) veya diğer hassas bilgileri ister. Kimlik avı web sitesi bunu otomatik olarak çalar.

Alıcı senaryosunda ise saldırganlar alıcı olarak davranır ve hedef alacakları kurbanlar arar. Bir ürüne ilgi gösterir ve sağlanan platform aracılığıyla zaten ödeme yaptıklarını iddia ederler. Daha sonra kurbana, dikkatlice hazırlanmış bir kimlik avı web sitesine bağlantı içeren bir e-posta veya SMS mesajı (Telekopye aracılığıyla oluşturulmuş) gönderirler ve kurbanın platformdan parasını alabilmesi için bu bağlantıya tıklaması gerektiğini iddia ederler. Senaryonun geri kalanı "satıcı" dolandırıcılığına çok benzer. Geri ödeme senaryosunda saldırganlar, mağdurun geri ödeme beklediği bir durum yaratır ve ardından kurbana kimlik avı web sitesine bağlantı içeren bir kimlik avı e-postası gönderir ve bu da yine aynı amaca hizmet eder.

Dolandırıcıların uzmanlık alanları var

Telekopye'yi araştıran ESET araştırmacısı Radek Jizba, "Hemen hemen her Neandertal grubunda, Neandertallerin stratejilerini ve sonuçlarını çıkardıkları çevrimiçi pazar araştırmalarını içeren kılavuzlara referanslar bulabiliriz" diyor. Jizba, “Örneğin, alıcı dolandırıcılığı senaryosunda Neandertaller hedeflerini sattıkları ürünlerin türüne göre seçiyor. Mesela bazı gruplar elektronikten tamamen uzak duruyor. Ürünün fiyatı da önemli bir rol oynuyor. Kılavuzlar, alıcı dolandırıcılığı senaryosunda Neandertallerin fiyatı 9,50 ile 290 € arasında olan ürünleri seçmesini öneriyor" diye ekliyor. Ek olarak Telekopye kullanan saldırganlar, birçok çevrimiçi pazar listesini hızlı bir şekilde incelemek ve büyük olasılıkla dolandırıcılığa düşecek "mükemmel kurbanı" seçmek için web kazıma araçlarından yararlanıyor.

Telekopye saldırganları, gruplarının "ispiyoncularla" (örneğin kolluk kuvvetleri veya araştırmacılar) dolu olduğuna inanıyor. Bu nedenle kurallara sadakatle bağlı kalırlar; temelde grubun diğer üyelerinin kimliğini açığa çıkarabilecek derinlemesine sorular sorulmaz. Bu kuralların ihlali sonucunda yasaklı hale gelebilirsiniz. Altın kural: “Daha fazla çalış, daha az konuş”

Dolandırıcıların ana hedefleri OLX ve YULA gibi Rusya'da popüler olan çevrimiçi pazarlar olsa da ESET, Rusya'ya özgü olmayan BlaBlaCar ve eBay gibi hedefleri ve hatta Rusya ile