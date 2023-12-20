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Diablo IV’de İndirim Zamanı

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Diablo IV’de İndirim Zamanı
Diablo'da müthiş indirimlerin mevsimi geldi. Diablo IV, tatil arası boyunca çeşitli platformlarda %40'a varan indirimlere girecek.

Ayrıca Battle.net'te Diablo IV Standard Edition ve içinde Diablo II: Resurrected ve Diablo III: Eternal Collection bulunan Baş Şeytan Koleksiyonu gibi bu büyük beğeni toplayan aksiyon rol yapma serisindeki birçok oyunu içeren Diablo Koleksiyonu da çıkıyor. Diablo Koleksiyonu ile Diablo III için Inarius Kanatları, Inarius Murloc pet'i, Mephisto pet'i ve Nefretin Kavrayışı kanatları; World of Warcraft için de Öfke Bileşimi bineği gibi öğeler alınabilecek.

Ek olarak Korunak sakinlerinin tatil hediyesi Ejderin Yolu Binek Zırhı Paketi, tüm Diablo IV oyuncuları tarafından ücretsiz olarak alınabilecek. Desteklenen tüm platformlarda bugünden itibaren 26 Aralık TSİ 21.00'e kadar alınabilecek bu tatil hediyesi, Katedralin Işığı At Zırhı Binek Zırhı ve Işık Yıldızı ve Işığın Nimeti Binek Ganimetlerini içeriyor. Mağazadaki Ücretsiz Hediyeler bölümüne gitmek yeterli.

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