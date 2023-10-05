Diablo IV, 17 Ekim'de Steam'e Geliyor

Ayrıca bu sezonun çıkışıyla beraber Diablo IV, Steam üzerinden oynanabilecek! Platform; Windows® PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation® 5, ve PlayStation® 4'e ek olarak geliyor. Steam'de oynamak isteyenlerin öncelikle oyunu platformdan satın almaları, ardından da Diablo IV'ü Battle.net hesabına bağlamaları gerekecek. Steam oyuncuları; Steam başarımları, Steam arkadaş listeleri ve bu arkadaşları oyun içinde davet etme seçeneği de dâhil çeşitli Steam özelliklerine erişebilecek.

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KAN SEZONU

• Aktris ve film yapımcısı Gemma Chan'in seslendirdiği Vampir Avcısı Erys ile birlik ol ve Korunak'a musallat olan yepyeni, kana susamış tehditle yüzleş. Oyuncular, yolculukları boyunca karakterlerinin vampir gibi savaşabilmesini sağlayacak çeşitli karanlık ve güçlü yetenekler veren Vampir Güçlerinden yararlanabilecek. Güçlü Kan adlı yeni kaynak ve gereken uyumlu Anlaşma Zırhı ile bu güçlere ulaş.

• Vampir Lort Zir'in gelişiyle yeni canavarlar ortaya çıktı. Oyuncu karakterleri gibi görünüp davranan ve lekeli sınıf yetenekleri kullanan, Kan Arayanlar adı verilen yozlaşmış düşmanlarla mücadele et.

• Kan Hasadı Sezonu Etkinliği, Güçlü Kan ve Anlaşma Zırhı düşürme ihtimalinin en yüksek olduğu yerdir. Bu etkinliklerde Korunak'ın farklı bölgelerinde vampir ve Kan Arayan ordularıyla karşılaşacaksın.

• Habisler Sezonu sona erdiğinde tüm Sezonluk karakterler Ebedî Diyar'a aktarılacak ve Habisler Sezonu karakterlerinin zulasındaki tüm öğeler, Ebedî Diyar'da yeni bir Yalnızca Alım Zulası sekmesine taşınacak.

• Buzdaki Canavar, Karanlık Usta, Varshan, Duriel'in Yankısı ve Elektrikli Aziz Grigoire'dan oluşan beş oyun sonu patronuna meydan okuyabileceksin.

YAŞAM KALİTESİ GÜNCELLEMELERİ

• Seferi Atla özelliği artık çok daha erken kullanılabilecek ve Sezonluk içeriğe daha erken erişim sağlamak için herhangi bir karakterle yalnızca Başlangıç bölümünün tamamlanması yeterli olacak.

• Ebedî veya sezonluk diyarda kazandığın şöhret ödülleri (iksir yükleri, ekstra yetenek puanları, ekstra mükemmeliyet puanları ve homurdanan obollar gibi) artık sezondan sezona aktarılacak. Şöhret ile kazanılan eşsiz ödüller artık oyuncuların aynı oyun türünde yarattığı yeni karakterler için de geçerli olacak. Aşırı Zor şöhret ödülleri oyuncunun diğer aşırı zor mod karakterlerine bağlı olacak ve aşırı zor modda olmayan karakterlerin ödülleri o karakter türüne bağlı olacak.

• Habisler Sezonuna kıyasla TP kazanmak ve 100. Seviyeye ulaşmak %40 daha hızlı.

• Kâbus Zindanlarında yapılan iyileştirmeler arasında zindanın içine ışınlanma, canavar yoğunluğunda artış, daha dayanıklı NPC yoldaşlar ve azaltılmış gerileme yer alıyor.

• Patron basamak sisteminin eklenmesiyle oyun sonu deneyimi büyük ölçüde geliştirildi; oyuncular çok daha yüksek oranda düşen Eşsiz ve Süper Eşsizler için yeni ve tekrar gelen 5 Oyun sonu patronuyla mücadele edebilecek. Diğer oyun sonu iyileştirmelerinin yanı sıra Lejyon Etkinlikleri ve Dünya Patronları daha sık ortaya çıkacak.

• Mücevherleri üretim malzemesi yapmak, kapasitesi aşılmış envanterler yoğunluğunu ve kasabaya yapılan gereksiz gidiş gelişleri azaltmak ve oyuncuların bağlantı sıkıntısı yaşamalarından dolayı aşırı zor karakterlerindeki ilerlemelerini kaybetmelerini önlemeye yönelik Kaçış Parşömeni değişiklikleri gibi çok sayıda Öğe ve envanter yönetimi düzenlemesi.

• Binekler artık daha hızlı, daha çevik ve ablukaları ezip geçme yeteneğine sahip.

• Dahası kasaba güncellemeleri, Etkinlik ve canavar yoğunluğu iyileştirmeleri, Element direnci ve durum etkisi değişiklikleri ve kullanıcı arayüzü ve deneyimi özellikleri de dâhil olmak üzere çok sayıda yenilik.