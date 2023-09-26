ChatGPT Artık Konuşacak mı? İşte Beklenen Yenilikler!

OpenAI, ChatGPT'nin gelişmiş ses ve görüntü yeteneklerini kısa süre içerisinde kullanıma sunacağını duyurdu. Bu özelliklerin entegrasyonu, ChatGPT'nin kullanım deneyimini daha zengin ve etkileşimli hale getireceğini müjdeliyor.

Ses ve Görüntü Entegrasyonunun Getirdiği Yenilikler

ChatGPT'nin sunduğu bu yeni özellikler, kullanıcıların sesli görüşmeler yapmasını ve platforma ses veya görüntü ile içerik eklemesini sağlar. Bu, kullanıcının ChatGPT ile olan etkileşimini derinleştiriyor ve daha kapsamlı bir deneyim sunuyor.

Hangi Kullanıcılara Sunulacak?

OpenAI'nin açıklamasına göre, bu gelişmiş ses ve görüntü yetenekleri ilk olarak "Plus" ve "Enterprise" kullanıcılarına sunulacak. Ses özelliğini iOS ve Android işletim sistemlerinde ayarlar kısmından etkinleştirmek mümkün olacak. Görüntü yetenekleri ise, tüm platformlarda erişilebilir olacak.

Kullanıcı Deneyiminde Yenilik

Bu entegrasyon sayesinde, kullanıcılar ChatGPT'yle sesli görüşmeler yapabilecek ve ondan sesli geri dönüşler alabilecekler. Ayrıca, kullanıcılar platform üzerinden görüntü paylaşımı yaparak, ChatGPT ile daha etkileşimli sohbetler gerçekleştirebilecek.

ChatGPT'nin bu yeni ses ve görüntü özellikleri, kullanıcılara daha dinamik ve etkileşimli bir deneyim sunmayı hedefliyor. OpenAI'nin bu yenilikçi adımı, ChatGPT'nin kullanıcılarla olan ilişkisini daha da güçlendireceğini gösteriyor.