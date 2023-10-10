Boğaziçi Üniversitesi’nde Yeni Teknopark Alanları Kuruluyor

5 Ekim’de Resmî Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararları ile Kandilli Kampüs’te ilan edilen teknoloji geliştirme bölgesinde İstanbul’un öncü teknoloji firmalarını barındıracak 70 bin metrekarelik yeni bir teknopark kurulması hedefleniyor. Öte yandan Kuzey Kampüs’te yer alan Teknopark’ın da mevcutta 1.000 metrekare olan alanı 22 bin metrekareye genişletilecek. İlan edilen teknopark alanının içinde bulunan ve depreme karşı dayanıksız olduğu için kullanım dışı kalan yurt binaları yerine teknopark binasıyla birlikte yeni bir yurt binası da inşa edilecek.

“DOĞACAK SİNERJİYLE YENİ TEKNOLOJİK ATILIMLARIN GERÇEKLEŞMESİNİ HEDEFLİYORUZ”

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, teknoloji geliştirme bölgelerine yönelik başvurularını onaylayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, yeni alanlarda vakit kaybetmeden çalışmaların başlayacağını belirtti:

“Öncelikle teknoloji geliştirme bölgelerine yönelik başvurularımızı onaylayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederim. Boğaziçi Üniversitesi olarak kendimizi Türkiye’nin ve dünyanın diğer lider üniversiteleriyle mukayese ettiğimizde teknoparklar özelinde istediğimiz seviyede olmadığımızı görüyoruz. Kuzey Kampüsümüzde bulunan yaklaşık 1.000 metrekarelik alana sahip Teknopark, Türkiye’nin diğer lider araştırma üniversitelerinde bulunan teknoparklar dikkate alındığında kesinlikle yeterli değil. Bu sebeple gerekli saha çalışmalarının ardından Cumhurbaşkanlığı’na yaptığımız başvuru doğrultusunda iki yeni teknoloji geliştirme bölgesi kuruldu. Yeni kurulacak teknoparklarımızda girişimci öğrenci ve mezunlarımız desteklenecek, onlara tahsis edilecek kuluçka alanlarında yenilikçi fikirlerini gerçekleştirebilecekler. Her biri kendi alanında dünyaca tanınan öğretim üyelerimiz ile öncü teknoloji firmalarının bir araya gelmesiyle doğacak sinerjiyle yeni teknolojik atılımların gerçekleşmesini hedefliyoruz. Kuzey Kampüsümüzde alan ve nitelik olarak daha da gelişen ve Kandilli Kampüsümüzde yeni kurulan teknoparkımızla üniversite-sanayi iş birliğimiz daha da üst seviyelere çıkarken, yeni istihdam fırsatlarıyla beraber burada faaliyet gösterecek teknoloji şirketlerimiz ülkemize önemli katkılar sunacak.”