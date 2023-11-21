Black Friday’de paravan sitelere dikkat!

İndirimli alışverişler, önümüzdeki günlerde 24 Kasım Black Friday ve 27 Kasım Cyber Monday ile devam edecek. Black Friday ve Cyber Monday’deki indirim ve kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşların dolandırıcılıklara karşı dikkatli olması gerektiğini belirten TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli, gerçek olamayacak kadar güzel olan indirim ve kampanya tekliflerine karşı uyarıda bulunarak, “İndirim dönemlerinde siber çeteler sahte, paravan e-ticaret siteleri oluşturarak tüketicileri tuzağa çekmeye çalışıyor” dedi.

Çiğdemli şu bilgileri paylaştı:

“İndirim dönemlerinde siber çeteler sahte, paravan e-ticaret siteleri oluşturarak tüketicileri tuzağa çekmeye çalışıyor. Vatandaş bu özel günde internetten alışveriş yaparken dikkat etmeli. Özellikle gerçek olamayacak kadar büyük indirim vaatlerine inanılmamalı. Özel dönemler için geçici süreliğine paravan siteler açılıyor ve vatandaşlar kampanya vaatleri ile bu sitelere yönlendirilerek tuzağa düşürülüyor. Çok çok cazip indirimlere ve kampanyalara karşı vatandaşın gözü açık olmalı. Bunun yanı sıra sahte kargo takip mesajları da öne çıkan dolandırma yöntemlerinden biri. Ünlü e-ticaret sitelerini veya teslimat firmalarını taklit ederek vatandaşa mesajlar gönderiyorlar. Bu mesajlardaki bağlantılara tıklamak, kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmesine yol açabiliyor” dedi. Sosyal mühendislik olaylarına karşı da uyarıda bulunan Çiğdemli, “Unutmayın ki yasal kurumlar kullanıcılarından asla isim ve şifre bilgilerini istemezler. Vatandaş alışveriş yaparken dikkatli olmalı ki indirim ayı dert ayına dönüşmesin” açıklamasında bulundu.

NELERE DİKKAT ETMELİ?

Çiğdemli dikkat edilmesi gerekenleri ise şu şekilde aktardı: “İnternet alışverişi yaparken, web sitesinin gerçek olup olmadığını birkaç kez kontrol etmek gerek. Sitenin iletişim bilgileri, SSL Sertifikası kesinlikle kontrol edilmeli. SSL sertifikası olup olmadığı, siteye girildiğinde adres barının sol köşesinde bulunan kilit işareti ile anlaşılabilir. Kilit işaretinin olmaması, dolandırıcılık niyeti olmasa bile o sitenin güvenilir olamayacağı anlamına gelir. Sitenin adres, şirket ve telefon bilgileri de kontrol edilmeli. Sitenin sağlam bir altyapı sağlayıcıyla çalışıyor olması da güvenilir olduğunu gösterir. Yazıyorsa sitenin altındaki altyapı sağlayıcı firma ismine bakılabilir. Ayrıca her ne sebeple olursa olsun, telefonda veya mesajla kimseye kredi kartı bilgisi verilmemeli. Sosyal medya üzerinden alışveriş yapılacaksa ya kapıda ödeme seçeneği tercih edilmeli ya da sanal kart kullanılmalı. Ürünün diğer sitelerdeki fiyatına da mutlaka bakılmalı. İnanılmayacak kadar büyük bir indirim söz konusuysa o siteden derhal çıkılmalı.”

ALIŞVERİŞTE BU KURALLARI ATLAMAYIN

Çiğdemli, online alışveriş yaparken siber saldırıların hedefi olmamak ve güvenli alışveriş yapabilmek için şu ipuçlarını paylaştı:

-Alışverişi kendi cihazlarınızla yapın. İster bilgisayarınız ister tabletiniz veya akıllı telefonunuz olsun, alışverişte kendi cihazınızı kullanın. Cihazın davranışındaki tuhaflıkları ayırt etmek sizin için çok daha kolay olacaktır.

-Halka açık Wi-Fi noktalarından alışveriş yapmamaya çalışın. Her internet bağlantısı, online ödemeler için yeteri kadar güvenli değildir. Online alışveriş için çarşı ve alışveriş merkezlerindeki halka açık Wi-Fi noktalarını kullanmayın.

-Kredi kartı veya sanal kredi kartı kullanın. Kredi kartı kullanarak yapılan satın alma işlemleri, vadesiz veya tasarruf hesaplarınızda tuttuğunuz paranızı kapsamadığından, daha güvenlidir. Hatta limiti sınırlanmış sanal kredi kartı kullanırsanız, riski minimize etmiş olursunuz.

-Güvenlik yazılımınız güncel olsun. Halen yapmadıysanız, birden fazla koruyucu katmana sahip güvenilir ve güncel bir internet güvenliği çözümü yükleyin.

-Online adres çubuğunu her zaman kontrol edin. Tanınmış bir siteyi gördüğünüzde bile tedbiri elden bırakmayın. Dolandırıcılar orijinal emsalleriyle neredeyse tamamen özdeş olan sahte web siteleri oluşturabilirler. Gözünüz URL'nin yani adres çubuğunun üzerinde olsun. Sahte siteler, taklit etmeye çalıştıkları resmi sitelerden farklı internet adresleri kullandıkları için kolayca tespit edilebilirler.

-Alışverişten sonra ekstrelerinizi kontrol edin. Banka ve kredi kartı hesap bakiyelerini kontrol etmek, özellikle normale göre yoğun alışveriş yapılan dönemlerin ardından her zaman iyidir.