Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: Bayraktar TB3'ü en yakın zamanda göreve hazırlıyoruz

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, kısa pistli gemilerden kalkma kabiliyeti olan Bayraktar TB3'ün ilk uçuşunu geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hatta bugün itibarıyla 8'inci uçuşunu yapıyor. Henüz inmemiş olması lazım, 6 saat sürekli uçuşlarını devam ettiriyoruz. Onu da en yakın zamanda inşallah kısa pist gemimize konuşlandırıp göreve hazırlıyoruz. 2024 yılında inşallah göreve başlayacak." dedi.Bayraktar, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Milli Teknoloji Hamlesi" konulu söyleşide, insansız uçakların en büyük katma değerinin içerisindeki yüksek teknoloji ve yazılımlar olduğunu söyledi.

İnsansız hava araçlarının temelinde Cezeri'nin olduğuna işaret eden Bayraktar, "Dünyanın en iyisini de yapabiliriz. Aslında bize güçlü kökler bu gücü veriyor. Bunu hiç unutmayacağız. Çünkü bunu unuttuğumuz zaman nasıl ki saksıdaki bir ağaç göğe uzanamazsa öyle kalmış oluruz." ifadesini kullandı.

Bayraktar, 1924'lü yılların başında dünyada havacılığın doğduğunu, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de havacılık cemiyetlerinin kurulduğunu kaydederek, "Cumhuriyetin ilk yıllarında büyük bir atılım olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Vecihi Hürkuş. Hürkuş aslında Yeşilçam'ın dalga geçtiği gibi bir karakter değil. Aslında bir kahraman ve Kurtuluş Savaşı'na katılmış bir gazidir. Hatta düşmanın pençesinden kurtuluyor ve esir düşüyor Azerbaycan'da. Oradan da yüzerek kurtuluyor. O adayı da yakından gördük. Dünyada havacılık doğarken ölüyor." diye konuştu.

Dünyada havacılığın doğuşunu sörf dalgasına benzeten Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sörf dalgasının önünde olduğunuzda biliyorsunuz çok daha avantajlı oluyorsunuz. Arkaya düştüğünüzde ise sürekli zorlanıyorsunuz. Dolayısıyla doğarken aslında işin kökünde varız ama maalesef 1950'ye varıncaya kadar Türkiye'de bu çalışmaların akamete uğradığını görüyoruz. Hezarfen Ahmed Çelebi'nin çalışmalarının bir anlamda akamete uğradığı gibi. En azından öyle rivayet ediliyor. Lagari Hasan Çelebi roketcilik bilimiyle uğraşıyor. Belli bir dönemden sonra takvimde ilerlediğinizde maalesef medeniyetimizin organik bağının koptuğunu görüyoruz. Bizlerin de aslında Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yapmaya çalıştığı o, daha iyi gideni tesis etmek."