Battlefield 2042 6. Sezon Dark Creations Geliyor!

Electronic Arts (EA) tarafından yayınlanan ve DICE tarafından geliştirilen Battlefield 2042’nin 6. sezonu Dark Creations, 10 Ekim’de oyuncularla buluşacak. Yeni sezonda oyuncuları yepyeni bir harita, yeni silahlar, ekipmanlar ve oynanışa dair iyileştirmeler bekliyor. Bu temel içerik eklentileri, Battlefield 2042'nin Battle Pass* kısmında yer alan 100 seviyenin bir parçası olarak tüm oyunculara sunulacak; Battle Pass'in** Premium sürümü aracılığıyla da ek kozmetik öğeler kazanılabilecek.

En önemlisi ise Battlefield 2042’nin 12-16 Ekim tarihleri arasında, tüm platformlarda ücretsiz olarak sunulması. 6. sezonda ekibinizle bilinmeyenin üstesinden gelebilecek olmak için bundan daha iyi bir zaman olamaz.***

Battlefield 2042 6. Sezon: Dark Creations oynanış fragmanını izlemek için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.

6. sezonda, No-Pat askerlerinin hain bir örgüt tarafından yakalanıp üzerlerinde deneyler yapılmasıyla birlikte savaş alanı daha da kötü bir hale bürünüyor. Dark Creations'ın Outer Hebrides, İskoçya'da yer alan yeni haritası Redacted, serinin geçmişindeki Operation Locker (Battlefield 4) ve Operation Metro (Battlefield 3) gibi hayranların en sevdiği haritalardan ilham alan, askerlerin yoğun klostrofobik çatışmalarda bulunması için inşa edilmiş, tamamen kapalı bir savaş alanı sunan çok özel bir oyun deneyimi getirmeyi hedefliyor.

Tüm yeni sezonlarda olduğu gibi, oyuncular Dark Creations'da da çeşitli yeni silahları ve cihazları deneyimleme şansına kavuşacaklar. VHX D3, optimize edilmiş taşınabilirlik ve performansa sahip ve bu da onu yakın ve orta mesafeli savaşlar için değerli bir yoldaş haline getiriyor. Laugo Alien, yarı otomatik, son derece hassas ateşlemeye sahip, yakın mesafe durumları için çok uygun olan bir L9CZ tabancası. G428 tüfeği ise nişancılar için olağanüstü bir isabet oranına ve önemli bir delme gücüne sahip. Cihaz repertuarındaki yeni ürünler arasında, oyuncuların sağlık puanları kritik seviyelere yaklaştığında takımlarına yardım etme yolları sunan Cephane Kesesi ve Sağlık Kesesi yer alıyor. YUV-2 Pondhawk**** ile de oyuncular, bu yeni aracın dinamik sürüş yetenekleri sayesinde hedeflere hızlı bir şekilde destek sağlayabilecekler.

Bütün bu içeriğe ek olarak, 6. sezonda, platformlar arası oyun dengesini sağlamak için konsol oyuncuları için Nişan Alma Yardımı iyileştirmeleri, keşif dengeleme, tank döndürme, jet kontrolü iyileştirmeleri de dahil olmak üzere birçok yeni iyileştirme gelecek.

Battlefield 2042 sürümleri, mevcut nesil satın alımlar için İkili Yetki, EA Play ve EA Play Pro abone teklifleri ve oyunla ilgili diğer tüm ayrıntılar hakkında daha fazla bilgi için Battlefield 2042 internet sitesini ziyaret edebilir veya oyunu YouTube, Twitter veya In stagram sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

Battlefield 2042: 6. Sezon: Dark Creations hakkında daha fazla bilgi almak için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.

*Ücretsiz Battle Pass içeriğinin kilidini açmak için oyunu oynamak gerekmektedir. Oyunu oynamak için Battlefield 2042 (ayrı olarak satılır) ve tüm oyun güncellemelerine gereksinim duyulmaktadır.

**Premium Battle Pass içeriğinin kilidini açmak için Sezon 6 Battle Pass'ini (ayrı olarak satılır) satın almak ve oyunu oynamak gerekmektedir. Oyunu oynamak için Battlefield 2042 (ayrı olarak satılır) ve tüm oyun güncellemelerine gereksinim duyulmaktadır.

***Sınırlı ve süreli ücretsiz denemedir. Deneme süresi değişebilir. Ücretsiz deneme şu tarihlerden itibaren çalışacaktır:

- PlayStation'da 12 Ekim Perşembe 22:00 ile 16 Ekim 2023 22:00 arası.

- Xbox'ta, 12 Ekim Perşembe 20:00 – 16 Ekim Pazartesi 20:00 arası.

- Steam'de, 12 Ekim Perşembe 20:00 – 16 Ekim Pazartesi 20:00 arası.

Oynamak için internet bağlantısı, EA hesabı ve EA Kullanıcı Sözleşmesinin (terms.ea.com) ve Gizlilik ve Çerez Politikasının (privacy.ea.com) kabul edilmesi gerekebilir. Belirli platformlara erişim premium platform hesabı gerektirebilir. Ek oyun için içerik satın alınabilir ve oyunun tamamında sürekli olarak kullanılabilir; deneme süresi tamamlandıktan sonra satın alınan içerik iade edilmeyecektir.

****YUV-2 Pondhawk, Redacted'de oynanamaz; yalnızca dış mekan haritalarında kullanılabilir.