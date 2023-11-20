5G'ye geçişte altyapı geliştirilmesi için yerli ve milli üretim desteklenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5. Nesil (5G) Mobil Haberleşme Altyapısının Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi Amacıyla Çağrı Programı ile yerli ve milli üretimin teşvik edilmesini amaçladıklarını belirterek, "Bu projeyle Türkiye'de ilk defa üretici firma, ürünü kullanabilecek operatör ve destekleyici kurum işbirliğiyle yerli ve milli ürün geliştirilmesi yönünde çalışma yapılmış olacak." dedi.

Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen "5. Nesil (5G) Mobil Haberleşme Altyapısının Geliştirme Projelerinin Lansman Töreni"nde, teknolojinin hayatın birçok alanını değiştirdiğini söyledi.

Dijitalleşen yaşam alanlarıyla dijital ekosistemlerin öneminin ve etkisinin giderek arttığına işaret eden Uraloğlu, mevcut teknolojik altyapılarla gerçekleştirilemeyen özel ihtiyaçların yeni nesil mobil teknolojileri önemli hale getirdiğini bildirdi.

Uraloğlu, ülkelerin sağlıklı iletişim altyapısına sahip olmadan küreselleşen dünyada rekabet etmesinin mümkün olmadığına dikkati çekerek, dijital teknolojilerin üretkenliğinin artırmasının ekonomik büyümenin önemli itici güçlerinden biri haline geldiğini anlattı.

Cumhuriyet'in yeni asrı için hazırlığı yapılan projeleri hızlandıracaklarını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu yüzyıl ülkemizin dünya tarihine damga vurduğu bir dönem olacak. Bu yeni döneme 'Sanayisi güçlü, teknolojisi milli bir Türkiye' vizyonu ve 'Yüksek teknolojiye dayalı, rekabetçi, sürdürülebilir, yerli ve milli bir sanayi yapısı oluşturma' misyonuyla başladık. Ülkemizin geleceğini, yerli üretim, yüksek teknoloji ve küresel marka olmak üzere 3 ana başlık altında ele alıyoruz. Bu kapsamda sizlerle hayata geçirdiğimiz bazı haberleşme sektörü yatırımlarımızı paylaşmak istiyorum. 2002'de 23 milyon olan mobil abone sayısı yaklaşık 91,36 milyon seviyesine ulaştı. 2002'de neredeyse sıfır olan geniş bant abone sayısı bugün 93 milyonu geçti. Önümüzdeki dönemde geniş bant internet hizmetini her eve ulaştırılacağız. Geniş bant abone sayımızın 2028'de 111,7 milyona, mobil abone sayımızın ise 101,8 milyona ulaşmasını hedefliyoruz. Fiber altyapı uzunluğumuz ise 536 bin kilometreyi aşmıştır."

e-Devlet'te 1001 kurumun hizmeti sunuluyor

Uraloğlu, Çamlıca Kulesi ile bölgede ölçülen elektromanyetik alan değerinin düştüğü bilgisini vererek, "Dünyada ilk defa bir haberleşme kulesinden aynı anda 100 adet FM radyo yayını yapabilen Çamlıca Kulesi sayesinde bölgede ölçülen elektromanyetik alan değerini 39 volt/metre seviyesinden Avrupa Birliği için kabul edilebilir eşik değer olan 6 volt/metre seviyesinden de aşağı çekerek 2,5 volt/metreye indirdik. Bu da yaklaşık 15 kat iyileşme sağladı." dedi.

e-Devlet Kapısı'nı kullanan kişi sayısının 64 milyona yaklaştığını aktaran Uraloğlu, 1001 kurumun 7 bin 410 hizmetini vatandaşlara elektronik ortamda sunduklarını ifade etti.

"5G ağları milyonlarca iş fırsatı yaratacak"

Uraloğlu, Bakanlık olarak hem mevcut 4,5G hem de 5G ve ötesi teknolojilere yönelik çalışmaların desteklenmesi ve nihai ürüne dönüşmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Teknoloji dünyasında bir çığır açacak 5G ağlarının, ekonomik değerde trilyonlarca dolar ve milyonlarca iş fırsatı yaratacağı aşikar. 5G altyapısında ihtiyaç duyulan, anteninden çekirdek şebekesine kadar tüm ürünlerin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesine çalışıyoruz. 5G ile meydana gelecek olan dönüşümün, sunduğu fırsatların farkında olarak Bakanlığımızca çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Elektronik haberleşme sektöründe yerli ve milli üretim ekosisteminin geliştirilmesi için 2017'de Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesini (HTK) kurduklarını hatırlatan Uraloğlu, üye firmalar tarafından 5G'ye giden yolda donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkanlarla cevap verebilmek amacıyla "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi"nin geliştirildiğini söyledi. Uraloğlu, projeyle elektronik haberleşme altyapısında dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak istediklerini dile getirdi.