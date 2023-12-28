2024’ün en çok beklenen oyunları açıklandı

2023’e veda ederken oyun severleri 2024 yılında hangi büyük oyunların beklediğini Oyunfor sizler için derledi.

Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)

Efsanevi JRPG Final Fantasy VII, ilk PlayStation’da çıktığında çok büyük bir ilgi görmüştü ve hayranları seneler geçse de oyuna ilgi göstermeye devam etti. Geçtiğimiz yıllarda oyunun yapımcısı Square Enix bu ünlü oyunu baştan aşağı yorumlayarak PS4 ve PS5 için Final Fantasy VII Remake adıyla piyasaya sürdü ve devam oyununun geleceğini de açıkladı. Bir önceki oyuna göre çok daha fazla özgürlük sunacak olan FF VII Rebirth, 29 Şubat 2024’te PS5 için piyasada olmaya hazırlanıyor. Eğer bu seriye ilginiz varsa öncelikle Remake’i oynamanız gerektiğini de unutmayın.

Suicide Squad: Kill the Justice League (Warner Bros. Games)

Batman Arkham serisinin arkasındaki isim, Rocksteady Studios tarafından hazırlanan Suicide Squad: Kill the Justice League, Arkham serisine göre çok daha renkli bir görsellik ve daha yoğun bir aksiyon vadediyor. Harley Quinn ve ekibinin kocaman bir şehirde, kendilerinin şeytani versiyonlarına karşı savaş vereceği oyun PC, Xbox Series X|S ve PS5 için 2 Şubat 2024’te piyasada olacak.

Tekken 8 (Namco Bandai)

Yapımı artık tamamlanmış olan ve yayınlanan demosuyla serinin meraklılarını nelerin beklediğini gösteren Tekken 8, gelişmiş görselliği ve daha da akıcı oynanışıyla tüm Tekken fanatiklerinin listelerine eklemesi gereken bir yapım. Kazama ailesinin hikayesine odaklanan oyunda tanıdık birçok ismin yanında -her oyunda olduğu gibi- yeni karakterler de yer alıyor. Oyunu 26 Ocak 2024’te konsol sistemleri ve PC için satın alabileceksiniz.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (GSC Game World)

Kendine has özel bir kitlesi bulunan S.T.A.L.K.E.R., nihayet ikinci oyunuyla sevenlerinin karşısına çıkacak gibi duruyor. Böyle söylüyoruz çünkü bu oyun aslında çok ama çok uzun bir süredir geliştirme aşamasında. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte iyice zora giren geliştirme süreci, bu yılın ilk çeyreğinde oyunun çıkmasıyla birlikte sonlanacak gibi duruyor. Karanlık, depresif ama bir o kadar da heyecan verici bir macera için sabırsızlanıyorsanız, gözünüz bu oyunda olsun…

Metaphor: ReFantazio (Atlus)

Persona 5’e müthiş benzerliğiyle dikkat çeken ve fragmanını izlediğinizde bir anime serisinin içine düştüğünüzü hissettiren Metaphor: ReFantazio, anime görselliğine sahip JRPG’lerden hoşlananlar veya bu türe adım atmak isteyenler için son derece iyi bir seçenek gibi duruyor. Oyunun konusu netlik kazanmamış olsa da bir çeşit turnuva ile bir güç mücadelesinde yer alacağımız açıklanıyor. Konsollar ve PC için piyasada olması beklenen oyunun çıkış tarihi ise netlik kazanmış değil.

Senua’s Saga: Hellblade II (Ninja Theory)

Sadece Xbox Series X|S ve PC için hazırlanan ve atmosferiyle büyük yankı uyandıran Senua’s Saga: Hellblade II, görselliğiyle ve konusuyla ilk oyunu sevenler için büyük bir ilerleme olacak gibi duruyor. Aksiyon ile bulmacaları harmanlayan oyun, şimdiden 2024’ün en iyi oyunlarından biri olmaya aday. Senua’nın bu yeni macerasının çıkış tarihi ise maalesef henüz belli değil.

Star Wars Outlaws (Ubisoft)

Ubisoft’un devasa dünyalar yaratma konusundaki yeteneğini bildiğimiz için Star Wars Outlaws için apayrı bir heyecan duyuyoruz: İstediğimiz yere gidip istediğimiz maceraya katılabileceğimiz bir Star Wars oyunundan iyi ne olabilir? The Division’da kullanılan oyun motoruyla hazırlanan oyunun bolca detaya ev sahipliği yapacağını biliyoruz ve umuyoruz ki oynanış ve hikayeler de en az görsellik kadar iyi olsun… Oyunun çıkış tarihi konusunda çekimser davranan Ubisoft, “2024” şeklinde genel bir tabir kullanmış durumda. Umalım da 2025’e sarkmasın…