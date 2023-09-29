2023 PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası ilk kez İstanbul’da

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından PUBG MOBILE, 2023 yılındaki en büyük etkinliği olan PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası’nı (PMGC) başlatmaya hazırlanıyor. Yıl boyunca düzenlenen tüm PUBG MOBILE turnuvalarında sergilenen her mücadelenin, savaşın ve zaferin doruk noktası olan PMGC’de 50 takım, 2 Kasım – 10 Aralık tarihleri arasında 3 milyon dolarlık ödül havuzundan paylarını almak ve PUBG MOBILE Dünya Şampiyonu olmak için çarpışacak.

Turnuva, 2 – 26 Kasım tarihlerinde düzenlenecek PMGC Lig Aşaması ve 8 – 10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek Büyük Finaller olmak üzere iki bölümden oluşacak.

PMPL (PUBG MOBILE Pro League) ve PMSL’de (PUBG MOBILE Super League) başarılı olan ve özel davetli takımların mücadele edeceği 2023 PMGC Lig Aşaması, 2 – 26 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. 48 farklı takımın 2023 PMGC Finalleri’nde yer almak için savaşacağı PMGC Lig Aşaması’nda her gün 6 maç gerçekleştirilecek.

2023 PMGC Ligi, 2– 26 Kasım tarihleri arasında Kasım ayına kadar çeşitli aşamalarda gerçekleşecek. Katılımcı takımlar, çeşitli PUBG MOBILE Pro League (PMPL) ve PUBG MOBILE Super League (PMSL) bölgelerinden elemelerden ve özel davetlerden oluşacak. Taraftarlar, 2023 PMGC Büyük Finallerinde yerlerini garantilemek için 48 takımın mücadele ettiği günde 6 heyecan verici maç deneyimleyebilecek.

Büyük final İstanbul’da gerçekleştirilecek

Bu takımlar arasından yalnızca en iyiler Büyük Finalde yer alma fırsatı yakalayacakken sadece bir takım “PUBG MOBILE Dünya Şampiyonu” unvanını elde edebilecek. 2023 PMGC Lig Aşaması'ndan gelen 14 ve 2 de davetli takımın dünyanın en iyisi olduklarını kanıtlamak için çarpışacağı final etkinliği ise 8 – 10 Aralık tarihleri arasında, İstanbul’da düzenlenecek!

Son şampiyon bir Türk takımı

PUBG MOBILE dünyasının en büyük turnuvası olan PMGC’de geçen yıl dünya şampiyonu ilk kez bir Türk takımı olan S2G Esports olmuştu. Yılın başında toplamda 10 milyon TL’ye yakın ödül toplayan S2G Esports, Türkiye espor tarihinin global arenadaki en büyük başarısına imza atmıştı.

“PMGC en iyilerin hak ettikleri takdiri kazanmaları için büyük bir fırsat”

Rekor kıran performanslar, yeni stratejiler ve hayranlardan gelen benzeri görülmemiş destekle 2023’ün PUBG MOBILE için harika bir yıl olduğunu dile getiren PUBG MOBILE Global Esports Direktörü James Yang “PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası; en iyilerin de iyilerinin, en görkemli arenada hak ettikleri takdiri kazanmaları için büyük bir fırsat. Takımların 2023'ün son büyük turnuvası için ellerinden geleni yapacaklarına şüphem yok” dedi.