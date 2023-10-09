2023 PMPL Türkiye Güz Sezonu Zaferi: Melise Esports'un Başarısı

2023'te gerçekleşen, oyuncuları ve izleyicileri ekran başına kilitleyen PMPL Türkiye Güz Sezonu, mobil oyun dünyasının en popüler oyunlarından biri olan PUBG MOBILE altında unutulmaz bir sezonla sona erdi. Melise Esports, bu sezonun haklı şampiyonu oldu.

Sezonun Özeti: Nefesleri Kesen Maçlar

25 Ağustos'ta başlayan sezon, birbirinden heyecanlı maçlarla süslenmişti. Genel sıralamada en üst sıralarda yer alan 16 takımın finalde mücadele ettiği bu ligde, Melise Esports, S2G Esports ve BRA Espor gibi öne çıkan takımlar arasında zirveye oynayan kıyasıya rekabetler yaşandı.

Finalin Galibi: Melise Esports

6-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenen finaller, Melise Esports ve S2G Esports'un başarılı performanslarıyla göz doldurdu. Sonuç olarak, Melise Esports, 2023 PMPL Türkiye Güz Sezonu'nda zirveye oturdu. Ardından S2G Esports ikinci, BRA Espor ise üçüncü sırayı elde etti. Regnum Carya ekibinden Wild, sezonun 100 skorunu yakalayan ilk oyuncu olurken, MVP unvanını Melise Esports'tan CEOLATER kazandı.

Ödül Havuzu ve PMPL Avrupa Şampiyonası

Bu sezonun dikkat çeken bir diğer yanı ise 4 milyon TL'lik (150.000$) ödül havuzuydu. İlk sekiz sırayı alan takımlar, PMPL Avrupa Güz Sezonu Şampiyonası'nda yer alma hakkını elde etti. 19-22 Ekim'de gerçekleşecek bu etkinlikte, Melise Esports, S2G Esports, BRA Espor, Regnum Carya Esports, Galatasaray Espor, Next Rüya, Ozarox Esports ve Kaos Espor Türkiye'yi temsil edecek.

S2G Esports'un Başka Bir Başarısı

İki sezon boyunca PMPL Türkiye'de gösterdiği performansla en çok puanı toplayan S2G Esports, PUBG Mobile Dünya Şampiyonası olan PMGC Lig Aşaması'na doğrudan katılma hakkını kazandı.

2023 PMPL Türkiye Güz Sezonu, heyecanlı maçları, etkileyici performansları ve unutulmaz anlarıyla adından uzun süre söz ettireceğe benziyor.