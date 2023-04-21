Beylikdüzü Belediyesi’nin deprem bölgesinde yaptığı çalışmalara değinen Başkan Çalık, Türkiye’ye yayılan “Beslenme Saati” uygulamasını anlattı. Projenin Türkiye’ye örnek olduğunu vurgulayan Başkan Çalık, “Biz bu projeyi hayata geçirirken annelerin feryatlarını duyduk aslında. Bu çok hassas bir konu. Çocuklarımızı eşitlemek lazım. Eşitliği de varlıkta yapmamız lazım yoklukta değil” diye konuştu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, FOX TV’de yayınlanan İlker Karagöz’ün sunduğu ‘Çalar Saat’ programının canlı yayın konuğu oldu. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay İskenderun’da Beylikdüzü Belediyesi tarafından oluşturulan çadır kentte yaptıkları çalışmaları kamuoyuyla paylaşan Başkan Çalık, Türkiye’ye yayılan ve büyük takdir toplayan “Beslenme Saati” uygulamasına da değindi. Başkan Çalık, “İnsanlar artık çocuklarına yetemez vaziyetteler. Biz bu projeyi hayata geçirirken annelerin feryatlarını duyduk aslında. Çocuklar okula gitmek istemiyor. Beslenme olarak çocuğa verecek hiçbir şey yok. Bir pet şişeye musluktan doldurduğu suyu beslenme diye evladına veren annenin taşıdığı yükü düşünün. Biz bu sesi duyduk. Çocukların kaderi asla yoksulluk olamaz. Genel başkanımızın da bize tarif ettiği şey ‘Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek’ oldu” ifadelerini kullandı.

“Selvi Kılıçdaroğlu anne merhametiyle yaklaştı meseleye”

Yerelin kısıtlı imkânlarıyla bir sosyal adalet projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Çalık, “Bu çok hassas bir konu. Sınıflarda bayılan çocuklarımız var. Su içerek açlığını yatıştırmaya çalışan çocuklar var. Gelişimlerini tam anlamıyla sağlayamıyorlar, öğrenmekte güçlük çekiyorlar. Kendilerini eksik ve yoksun hissettikleri için arkadaş edinemiyorlar. Çocuk o duyguyla büyürse toplumda hangi noktaya gelirse gelsin hangi kesiminde görev alırsa alsın geçmişte yaşamış olduğu travmalar onu takip edecek. Zihninde açmış olduğu yaraları tedavi etmek de zor. Biz buna kayıtsız kalamayız. Çocuklarımızı eşitlemek lazım, eşitliği de varlıkta yapmamız lazım yoklukta değil. Biz Beylikdüzü’nde bu uygulamayı başlattık, Türkiye Beslenme Saati olarak da Türkiye’ye yaymaya gayret ediyoruz. Selvi Kılıçdaroğlu anne merhametiyle yaklaştı meseleye. Ben kendisine çocukların Selvi annesi diyorum. Onlara şefkatle yaklaşıyor. Bu projenin Türkiye’ye dalga dalga yayılması için öncülük yapıyor” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ