Yeni Austral SUV, Renault’nun C segmentindeki tartışmasız iddiasını zirveye taşıyor.

Yüksek teknolojiye sahip atletik SUV

Bir Renault otomobili ilk kez, dinamik ve etkileyeci tasarım özelliklerine sahip, sportif Esprit Alpine versiyonuyla sunuluyor. Yeni Austral, 20 farklı gelişmiş sürüş destek sistemi ve 564 cm2 OpenR Link bilgi-eğlence sistemiyle sürüş keyfinden ödün vermeden herkes için en iyi teknolojiyi içeriyor. Arka koltuk 16 cm geriye çekilerek segmentinde öne çıkan diz mesafesini sağlıyor. Yeni Austral'daki en yeni nesil Multi-Sense teknolojisinde bulunan 4 farklı sürüş modu ve kişiselleştirme seçenekleriyle her seyahat tamamen yeni bir deneyim anlamına geliyor.

İttifak bünyesinde geliştirilen 3. nesil CMF-CD platformunu kullanan ilk Renault modeli olan Yeni Austral, güçlü ve verimli 160 bg 12V mild hybrid motoruyla yakıt tüketimini ve emisyonları azaltırken aynı zamanda günlük kullanım konforunu da destekliyor.

Yeni Austral Türkiye’de Haziran ayında yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Daha sportif bir karaktere sahip Esprit Alpine donanımıyla Türkiye’de satışa sunulacak Yeni Austral’in fiyatı Techno Esprit Alpine versiyonunun lansmana özel opsiyonlar hariç anahtar teslim fiyatı 1.190.000 TL olarak belirlendi. Yeni Austral’e ilk sahip olacak ayrıcalıklı kullanıcılardan biri olmak için ön sipariş dönemi 24 Nisan 2023 tarihinde başlıyor.

Ön sipariş kaydını oluşturmak isteyen kullanıcılar, MAİS Yetkili Satıcıları ve Şubelerine ulaşarak 250.000 TL ön ödeme yaparak siparişini tamamlayacak. Kayıt sürecini tamamlayan ilk 500 kişi yeni Austral’e Haziran ayından itibaren sahip olacak.

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