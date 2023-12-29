MediaMarkt, Yeni Yıl Kampanyasını Yılın Son Gününe Kadar Sürdürüyor

Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, yılbaşına sayılı günler kala yeni yıl hediyesi arayan tüketicilere, özel kampanyalarla avantajlı alışveriş imkanları sunmaya devam ediyor. 31 Aralık tarihine kadar sürecek Yeni Yıl kampanyası kapsamında, dizüstü bilgisayarlardan akıllı telefonlara, airfryer’dan çay makinelerine ve blender setlerine kadar birçok ürün özel fırsatlarla satışa sunulacak.

Kampanya kapsamında;

APPLE MacBook Air M1 8GB-256GB SSD Dizüstü Bilgisayar 26.999 TL ’den

’den SAMSUNG Galaxy S23 Ultra 256 GB Akıllı Telefon 49.999 TL ’den

’den PHILIPS HD9650/90 Airfryer 7.999 TL ’den

’den ALTUS AL 795 Çay Makinesi 899 TL ’den

’den ARZUM AR1032 Shake'N Take Blender Seti 1.199 TL’den satışa sunulacak.

MediaMarkt’ın kampanyası 31 Aralık tarihine kadar Türkiye genelindeki 97 mağazasında ve mediamarkt.com.tr’de geçerli olacak.