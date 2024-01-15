HP Smart Tank 516 19 Ocak'ta BİM'de satışta

BİM, teknoloji meraklılarını mutlu edecek heyecan verici bir kampanya ile karşımıza çıkıyor. 19 Ocak'ta raflardaki yerini alacak olan HP Smart Tank 516 hepsi bir arada yazıcı, sunduğu Wi-Fi desteği ve üst düzey performansıyla ön plana çıkıyor.

BİM, teknoloji tutkunlarını sevindirecek bir kampanya ile geliyor. 19 Ocak'ta satışa sunulacak olan HP Smart Tank 516 hepsi bir arada yazıcı, Wi-Fi desteği ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor.

BİM KAMPANYALI ÜRÜNÜNÜ DUYURDU

Model, çift bantlı Wi-Fi özelliği ile hızlı ve güvenilir bir bağlantı sunarken, iOS ve Android kullanıcıları da mobil cihazlarından çekilen görüntüleri kablosuz olarak HP Smart Tank 516'ya gönderebiliyor. Kullanıcılar, kablosuz çıktı özelliğinden faydalanabilmek için HP Smart uygulamasını cihazlarına yüklemeleri yeterli olacak. Bu sayede, Windows ve Mac destekli bilgisayarlarla sorunsuz bir uyum içinde çalışabilen yazıcı, kullanıcılarına kolay bir kullanım sunuyor.

Yüksek kapasiteli mürekkep tanklı yapısıyla dikkat çeken yazıcı, 3 yıla kadar kullanım sunan mürekkep ile birlikte geliyor. Wi-Fi'nin yanı sıra yüksek hızda USB-2.0 ve Bluetooth LE bağlantı noktalarına da destek veren HP Smart Tank 516, 18.000 sayfaya kadar siyah beyaz veya 8.000 sayfaya kadar renkli çıktı alabiliyor.

Yazıcının kopyalama çözünürlüğü 600 dpi, girdi kapasitesi ise en fazla 100 yaprak olarak belirlenmiş. Ayrıca, çıktı kapasitesi 30 yaprak olan bu yazıcıda, Apple'ın AirPrint ve Google'ın Google Cloud Print 2.0 gibi özellikler de bulunuyor.

HP SMART TANK 516 FİYATI

Peki, HP Smart Tank 516'nın BİM'deki fiyatı ne kadar? 19 Ocak'ta raflarda yerini alacak olan bu yazıcının BİM fiyatı 4.799 TL olarak belirlendi. Ayrıca, kullanıcılar cihazı kredi kartlarıyla peşin fiyatına 9 taksit imkanıyla da temin edebilecekler. Yazıcı satın alanlara ise 2 yıl garanti desteği sunuluyor. Teknoloji tutkunlarını bekleyen bu fırsatı kaçırmayın!