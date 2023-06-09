Survivor 2023 kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü bireysel dokunulmazlık karşılaşmasının ardından eleme konseyi gerçekleşiyor. Survivor'da bu haftaki eleme adayları Ertuğ, Osman Can ve Özgür adaya veda edecek. Peki Survivor'da kim elendi, 2023'te kim ayrıldı? 8 Haziran'da Survivor ada'ya veda eden isim kim? Bu hafta Survivor'da elenen kimdir? Survivor'da kim elendi? Detaylar burada...

Sevilen yarışmalardan biri olan Survivor'da heyecan devam ediyor. TV8 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Survivor'da bu akşam elenen isim merak ediliyor. Arama motorlarında elenen veda eden isim kim? 8 Haziran Survivor'dan elenen isim kimdir? Survivor'a kim veda etti? soruların cevapları aranıyor. Peki Survivor'da kim elendi, 2023'te kim ayrıldı? 8 ve 9 Haziran'da Survivor ada'ya veda eden isim kimdi? Ertuğ, Osman Can veya Özgür elendi mi? İşte tüm merak edilenler...

SURVİVOR'DA SON 4'E KİMLER KALDI?

Nefise

Ertuğ

Yusuf

Özgür

SURVİVOR'DA BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLERDİR?

İşte Survivor'da bu hafta eleme adayları:

1. eleme adayı: Ertuğ

Aday 2. Eleme: Osman Can

3. eleme adayı: Özgür

SURVİVOR'DA BU AKŞAM KİM ELENDİ? (8-9 HAZİRAN 2023)

Survivor'da bugün eleme kurulu var. Elenen isim yakında açıklanacak. Bu hafta eleme potasındaki isimler Ertuğ, Osman Can ve Özgür. Bu üç isimden biri adaya veda edecek. Acun Ilıcalı'nın veda edeceği isim yakında açıklanacak. En az SMS oyu alan Survivor İstanbul finaline veda eden isim Osman Can oldu.