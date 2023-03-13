Ünlü isimler, tüm Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ardından yaraları sarmak için ellerinden geleni yapmaya devam ediyor.

Yonca Evcimik, İrem Derici, Atakan Işıktutan ve Özgür Aras Maraş merkezli depremlerden kurtulan çocukları ÇOHAV (Çocuk Hastalıkları Araştırma, Önleme ve Tedavi Vakfı) nın organizasyonu ile Hatay’da ziyafet ettiler.

Yonca Evcimik, İrem Derici, Atakan Işıktutan ve Özgür Aras Hatay’da Çadır Kentte yaşayan 400 çocukla gün boyu resim yapıp , oyunlar oynarken ÇOHAV (Çocuk Hastalıkları Araştırma, Önleme ve Tedavi Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Abide Gülel ‘Yonca Evcimik, İrem Derici, Atakan Işıktutan ve Özgür Aras’a teşekkür ederken Çadır Kentte çocukların yaptıkları tüm resimlerin İstanbul’da önümüzdeki ay büyük bir organizasyonla sergi olarak sergileneceğini söyledi.