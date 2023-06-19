2023 Zara indirimi ne zaman? İnditex indirimi başladı mı? Merakla beklenilen Zara indirimi ne zaman başlıyor? ZARA indirim fırsatı 19 Haziran'da başladı. Acaba 2023 Zara indiriminde neler var?

2023 Zara indirimi başladı | Haziran ZARA indirim fırsatı

Zara indirim fırsatı büyük bir merakla bekleniyordu. Bugün Zara online mağazasında indirimler başladı. Biz de size indirimler hakkında kısaca bilgi vermek istiyoruz. Size vereceğimiz indirim oranları ve ürünlerin satış rakamları kişiden kişiye veya zamanla değişebileceği için siteden alış veriş yaparken rakamları tekrar kontrol etmenizde fayda görüyoruz. Haydi Zara indirimleri nelermiş, yakından bakalım:

Zara indirimi 2023 Kadın elbise indirimleri

Kadın elbiselerde Zara indirimi %20 ile %40 arasında fırsatlar sunuyor. Bu sezonun elbiseleri sade, canlandırıcı, zarif kesimli, cesur ve etkileyici. Hem gündelik görünümlerde hem de bayram dönemlerinde oldukça fazla tercih edilen kısa elbiseler, geniş seçenek yelpazesi ile zarif ve şık görünümünüzün vazgeçilmez bir parçası olabilir.

Transparan kumaşlara sahip uzun ZARA elbiseleri romantik ve havadar olurken, farklı kumaş seçeneklerine sahip modeller özel günler ve şık davetler için mükemmel bir seçim olacaktır. Koleksiyonda zamansız zarafeti temsil eden ikonik kısa siyah elbisenin yanı sıra daha bohem bir dokunuşla sofistike bir görünüm yaratabileceğiniz beyaz balo elbisesi gibi daha hafif seçenekler de yer alıyor. Bohem tarzlardan şık kesimlere; Eşsiz tarzınıza ve karakterinize uygun geniş bir kıyafet yelpazesi artık keşfetmeniz için hazır.

Zara Kadın Blazer Ceket indirimi 2023 Haziran

%17 ile %41 arasında indirimler sizi bekliyor. Bayan blazer ceket, gardırobumuzdaki tüm kıyafetlerle kombinleyebileceğimiz ve çeşitli ortamlarda rahatlıkla tercih edebileceğimiz önemli parçalardan biridir. Aslında bu elbiseyi dolabımızda bu kadar yer kaplamasını bir çok moda ikonuna borçluyuz. Zara koleksiyonunda, blazer ceketin orijinal silüetine sadık kalarak, zamansız klasikleri ve en yeni trend tasarımları kucaklıyor.

Şık ve zarif bir görünüm için siyah blazer ceket ile beyaz blazer ceket oldukça farklı yerlere sahiptir. Alternatif olarak, crop ve oversize blazer ceketler şehrin DNA'sını taşırken, deri görünümlü blazer ceketler daha enerjik ve cesur bir görünüm için popüler.

Zara indirimi 2023 pantolon

Pantolonlarda ise %20 ile %34 indirim fırsatları var. Zara kadın koleksiyonunda çeşitli bedenlerde pantolonlar bulabilirsiniz. Pek çok farklı kesim ve stilde pantolonları her ortam için tercih edebilirsiniz. Takım elbise pantolonları, ince olmaları ve her vücut tipine uymaları nedeniyle en popüler kesimlerden biridir. Bir düğüne ve davete giderken boncuk detaylı şık bir bluz ile kombinleyebilir, iş görüşmenizde ise bir blazer ceket ile tamamlayabilirsiniz. Rahatlığın ön saflarında yer alan taytlar, spor giyimdeki trende göz kırpıyor ve antrenman kıyafetlerinde antrenman altlarını farklı bir boyuta taşıyor.

2023 Zara indirim | Etek indirimleri

Eteklerde de %46'ya varan indirimler sizi bekliyor. Şık silüetlere ve tasarımlara sahip etekler her sezon olduğu gibi bu sezon da favori parçalardan biri. Uzun etekler feminen aksesuarlarla donatılırsa oldukça şık, spor ayakkabılarla tamamlanırsa ofis stiline uygundur. Midi etekler ise daha ince bir silüet yanılsaması yaratarak görünümünüze daha modern bir hava katar. Gündüz ve gece kombinleri için mini etek tercih edebilirsiniz.

Kadın şortları ve etekleri ise gündüzden geceye uzanan ve her saate uygun vazgeçilmez parçalar. Zara etek koleksiyonunda yer alan etek modelleri ile kişiliğinizi ön plana çıkarabilir, çekici bir görünüme kavuşabilirsiniz.

Kaynak: HABER MERKEZİ