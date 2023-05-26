2023 yılında Volkswagen'ın öne çıkan modelleri hakkında merak ettiğiniz her şeyi bu detaylı incelemede bulabilirsiniz. Modellerin tavsiye edilen başlangıç fiyatlarından motor seçeneklerine, donanım seviyelerine kadar Volkswagen modelleri hakkında en son bilgiler burada. Her bir modelin özelliklerini ve performansını keşfedin, sizin için en uygun Volkswagen sizler için derledik...

Volkswagen Polo: Zamansız Tasarım ve Modern Teknoloji Buluşması

Volkswagen Polo, yeniden tasarlanmış kompakt gövdesiyle dikkat çekiyor. Ancak Polo'nun dış tasarımı sadece ilk izlenimini oluşturan bir kısmı. İç mekanında, zamansız bir otomobilin ötesinde olanaklar sunuyor.

Volkswagen Polo, sunduğu geniş iç mekan ve yükleme kapasitesi ile kompakt otomobil sınıfının standartlarını yeniden belirliyor. Bunun yanı sıra premium otomobillerde görmeye alışık olduğumuz teknolojik özelliklere sahip. Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist” ve IQ.LIGHT – LED Matrix farlar gibi teknolojiler, Polo'yu geleceğin otomobil modeli haline getiriyor.

Polo'nun sunduğu donanım seviyeleri de çeşitlilik ve esneklik sunuyor. Modelin 'Impression', 'Life' ve 'Style' olmak üzere üç farklı donanım seviyesi bulunuyor. Bu donanım seviyeleri, müşterilere kendi tercihlerine ve ihtiyaçlarına göre bir otomobil seçme imkanı sunuyor.

Fiyat Bilgisi

Volkswagen Polo'nun tavsiye edilen başlangıç fiyatı ₺637,000.00'dir. Fiyat, seçilen donanım seviyesi ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Volkswagen Golf 8: Efsane Yeniden Hayat Buldu

Bir otomotiv efsanesi olan Volkswagen Golf, sekizinci nesli ile geri dönüyor. Her neslinde standartları yeniden belirleyen Golf 8, yarım asırlık geçmişine modern teknolojileri ekleyerek yepyeni bir otomotiv deneyimi sunuyor.

Golf 8, her zamanki gibi, ama hiç olmadığı kadar sportif, dinamik ve dijital. Otomobiller hakkında bildiğiniz her şeyi unutturacak yepyeni bir sürüş ve kontrol deneyimine hazır olun.

Üç farklı motor seçeneği ile sunulan Golf 8, 'Impression', 'Life', 'Style' ve 'R-Line' olmak üzere dört farklı donanım seviyesi sunuyor. Bu seçenekler, müşterilere kendi tercihlerine ve ihtiyaçlarına göre bir otomobil seçme imkanı sunuyor.

Fiyat Bilgisi

Volkswagen Golf 8'in tavsiye edilen başlangıç fiyatı ₺805,500. Fiyat, seçilen donanım seviyesi ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Volkswagen Golf R: Yüksek Adrenalin, Maksimum Performans

Volkswagen Golf R, prensiplerinden ödün vermeden daha fazlası için kendisini geliştirenlerin tercihi olacak şekilde tasarlandı. 320 PS güce sahip 2.0 TSI motor, 4MOTION® çekiş sistemi ve 7 ileri Çift Kavramalı Şanzıman “DSG” ile sadece 4,7 saniyede 0'dan 100 km/s'ye çıkabiliyor ve azami 270 km/s hıza ulaşıyor.

Bir Golf modelinde ilk kez kullanılan Tork Vektörleme “Torque Vectoring” özelliği, virajlarda benzersiz bir yol tutuşu sağlıyor. Ayrıca "Drift Mode" sürüş modu, Golf R'ı gaz pedalı ve arka aks üzerinden yönlendirmeye olanak tanıyor. Önden çekiş, arkadan itiş ve dört tekerlekten çekiş özelliklerini bir arada sunan Golf R, sürüş dinamiklerini yeni bir seviyeye taşıyor.

Fiyat Bilgisi

Volkswagen Golf R'ın tavsiye edilen başlangıç fiyatı ₺2,398,700. Fiyat, seçilen opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Volkswagen T-Cross: Bugünün SUV'si, Geleceğin Klasiği

Volkswagen T-Cross, değişkenliği ve kullanışlılığı ile dikkat çekiyor. Günlük yolculuklardan uzun yol planlarına kadar her türlü ihtiyaca uyum sağlayabilen T-Cross, modüler ve fonksiyonel özellikleriyle öne çıkıyor. Ayrıca havalı Crossover tasarımı da ona benzersiz bir çekicilik katıyor.

T-Cross, bir Volkswagen olmasının tüm sorumluluklarını yerine getiriyor; değerli, kaliteli, sağlam ve teknolojik. Volkswagen tarafından pratik zekanın ürünü olarak nitelendirilen T-Cross, kullanıcılar için doğru bir karar olarak öne çıkıyor.

Fiyat Bilgisi

Volkswagen T-Cross'un tavsiye edilen başlangıç fiyatı ₺798,800. Fiyat, seçilen donanım seviyesi ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Volkswagen Taigo: Hikaye Değişiyor

Volkswagen Taigo, tarzını ve karakterini cesurca sergilemek isteyenler ve her gün sıradışı olanı arayanlar için tasarlandı. Volkswagen'in ilk SUV Coupé modeli olan Taigo, arkaya doğru alçalan tavan hattı ile etkileyici ve sportif bir tasarıma sahip. Tüm bakışları üzerine çeken bu tasarım, gelişmiş teknolojik özellikleri ile bir SUV'dan beklenenleri fazlasıyla karşılıyor.

Güçlü motorlar, zengin donanımlar ve yepyeni renk seçenekleri ile Taigo, her gün için sıra dışı bir seçenek sunuyor. Taigo, tüm bu özelliklerin yanı sıra, Volkswagen kalitesi ve sağlamlığıyla da dikkat çekiyor.

Fiyat Bilgisi

Volkswagen Taigo'nun tavsiye edilen başlangıç fiyatı ₺844,700. Fiyat, seçilen donanım seviyesi ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Volkswagen T-Roc: Özgüven Tazelendi

Volkswagen T-Roc, trafikteki en şık ve stil sahibi kompakt SUV’lerden biri olarak öne çıkıyor. Keskinleştirilmiş iç ve dış tasarımı, yeni kalite seviyesine ulaşan iç mekanı ve geliştirilmiş teknik özellikleriyle T-Roc, özgüvenini tazeledi. İç mekanının tamamen yenilenmesinin yanı sıra, T-Roc, gösterişli aydınlatma sistemleri, güçlü ön ve arka tampon yapısı ve modern teknolojileri ile güçlü kişiliğini daha da vurguluyor.

Özellikle dikkat çeken IQ.LIGHT - LED Matrix farlar ve IQ.LIGHT stop lambaları, T-Roc'un etkileyici tasarımını tamamlıyor. Bir Volkswagen'den beklendiği üzere, T-Roc da kalitesi ve sağlamlığı ile öne çıkıyor.

Fiyat Bilgisi

Volkswagen T-Roc'un tavsiye edilen başlangıç fiyatı ₺1,056,500. Fiyat, seçilen donanım seviyesi ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Volkswagen Tiguan: Mümkün Olanın Ötesinde

Volkswagen Tiguan, son yıllarda Volkswagen'in dünya çapındaki en popüler modeli olma özelliğini taşıyor ve ayrıca Avrupa'nın en çok satan SUV'u. Güçlü tasarım dokunuşları ve en güncel otomotiv teknolojileri kullanılarak baştan sona yenilenen Tiguan, şimdi her zamankinden daha konforlu ve daha sezgisel.

Tiguan, üstün Alman mühendisliğinin bir sonucu olan kusursuz sürüş özellikleri ve tartışılmaz Volkswagen sağlamlığı ile dikkat çekiyor. Yenilikçi donanımlar ve teknolojik özelliklerle dolu olan bu model, kullanıcılarına özgür ve güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Fiyat Bilgisi

Volkswagen Tiguan'ın tavsiye edilen başlangıç fiyatı ₺1,252,100. Fiyat, seçilen donanım seviyesi ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Volkswagen Tiguan Allspace: Her Hayale Yer Var

Tiguan Allspace, Volkswagen Tiguan'ın daha uzun versiyonudur. Tiguan'dan 22 cm daha uzun olan bu model, yalnızca güçlü ve ağırbaşlı bir görünüm kazanmakla kalmıyor, rahat ve keyifli yolculukların yanı sıra geniş bir bagaj hacmini de beraberinde getiriyor. Üstelik Tiguan Allspace'te sunulan 3. koltuk sırası, 7 kişiye kadar geniş aileler için oldukça kullanışlı. Kısacası Tiguan Allspace, herkes ve her plan için her zaman hazır.

Üstün Alman mühendisliğinin bir sonucu olan kusursuz sürüş özellikleri ve tartışılmaz Volkswagen sağlamlığı ile dikkat çeken Tiguan Allspace, kullanıcılarına sınırsız bir özgürlük ve güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Fiyat Bilgisi

Volkswagen Tiguan Allspace'ın tavsiye edilen başlangıç fiyatı ₺1,460,300. Fiyat, seçilen donanım seviyesi ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Volkswagen Touareg: Tüm Gözler Üzerinde, Tüm Gözlerden Uzak

Üst sınıf bir SUV’den neler beklenir? Dikkat çekici bir tasarım, titizlikle seçilmiş yüksek kaliteli malzemeler, güçlü bir motor... Bugünlerde pek çok SUV’nin hedefleri aynı. Peki ya daha fazlasını isteyenler için ne var? İşte bu noktada devreye Volkswagen Touareg giriyor.

Baştan aşağı bir değişimle yeniden tasarlanan Touareg, durdurulamaz gücünü ve premium donanım özelliklerini, geleceğe ışık tutan teknolojilerle buluşturuyor. Yeniden tasarlanan Touareg, sadece sürüş deneyimini değil, SUV sınıfına bakış açınızı da değiştirecek.

Fiyat Bilgisi

Volkswagen Touareg'un tavsiye edilen başlangıç fiyatı ₺5,616,000. Fiyat, seçilen donanım seviyesi ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Volkswagen Passat Variant: Modern Zaman Klasiği

Hem sık iş seyahatlerinde hem de ailenizin günlük rutini için sürekli hareket halinde misiniz? Bu durumda en az sizin kadar esnek ama aynı zamanda prestijli bir araca sahip olmanız önemli. İşte tam da bu noktada devreye Volkswagen Passat Variant giriyor.

Çok yönlülüğü ve zamansız tasarımı ile öne çıkan Passat Variant, size ve ailenize üst düzey prestij, konfor ve kullanışlılık sunan bir modern zaman klasiği. Passat Variant, modern zamanların hareketli yaşantısına uyum sağlayabilen bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor.

Fiyat Bilgisi

Volkswagen Passat Variant'ın tavsiye edilen başlangıç fiyatı ₺1,256,300. Fiyat, seçilen donanım seviyesi ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Volkswagen Passat Alltrack: Özgürlüğüne Düşkün

Geniş caddeler ya da dar sokaklar... Yüksek süratli otobanlar ya da keskin virajlar... Dağlar, tepeler, yolun bittiği yer. Volkswagen Passat Alltrack, şartlar ne olursa olsun ilerlemek için tasarlandı.

Passat Alltrack, 27,5 mm yükseltilmiş şasisi, özel Off-Road Sürüş Modu ve 4MOTION® dört tekerlekten çekiş sistemi ile bozuk yollar ve hafif arazi şartlarına hazır. Kendini kanıtlamış Passat konforu, 200 PS güce sahip 2.0 TDI motorun durdurulamaz çekiş gücü, 2,2 tonluk azami çekme kapasitesi ve 639 litrelik devasa yükleme hacmiyle Passat Alltrack, sizi her koşulda destekleyecek gerçek bir uzun yol otomobili.

Fiyat Bilgisi

Volkswagen Passat Alltrack'ın tavsiye edilen başlangıç fiyatı ₺2,476,500. Fiyat, seçilen donanım seviyesi ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.