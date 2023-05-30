T.C.
AKÇAKOCA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/5 SATIŞ
TAŞINIRIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
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Muhammen Kıymeti
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Adedi
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Cinsi
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Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
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1.075.000,00
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1
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Taşınır
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81 ABG 919 plakalı 2020 model VOLKSWAG EN TİPİ:T-ROC HİGHLİNE marka,WVGZZZA1ZLV161842 şase noluDPCB18685 motor no RENK:MAVİ ŞANZIMAN:OTOMATİK DSG,SİLİNDİR HACMİ VE YAKIT:1500 CC BENZİNLİ TSİ MOTOR (150 HP) özelliklerinde olduğu görüldü. Araçta Sağ ön çamurluk boyalı, motor kaputu ve ön tampon değişmiş(Yaklaşık 40.000 TL. tramer kaydı) 4 lastik yeni, döşemelerinde deforme olmadığı bu haliyle piyasa değerinin 1.075.000 TL. edebileceği tespit edilmiştir, Araç bir kısım hissedar tarafından kullanılmaktadır
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2023 - 10:04 - Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2023 - 10:04
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2023 - 10:04- Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 10:04
(İİK m.114/4)