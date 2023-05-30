T.C.
BOLU
İCRA DAİRESİ
2022/309 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/309 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|KDV
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.100.000,00
|18
|Taşıt
|Aracın plakasının üzerinde olmadığı 2012 Model , MERCEDES-BENZ Marka , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Kamyon AXOR 3340 K/36 6x4, 2012 model , aracın NMB94216212116698 şasi, 45795700242376 motor seri numaralı, 34 JL 1543 plakanın üzerinde olmadığı, aracın çalışmaz durumda olduğu, ruhsatının olmadığı, trafikten men olduğu, sol ön farının kırık olduğu, aracın şöför mahalli içi arka camın birinin kırık olduğu, ön lastiklerin %20 arka lastiklerin %40 olduğu, aracın muhtelif yerlerinde derin çiziklerin kaportada eğiklerin olduğu, yapılan tramer kayıtları üzerinde sorgulamada 1 adet hasar kaydı bulunduğu tespit edilmiştir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2023 - 13:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2023 - 13:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 13:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 13:50
|Muhammen Kıymeti
|KDV
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.000.000,00
|18
|Taşıt
|Aracın üzerinde plakası olmadığı 2012 Model , MERCEDES-BENZ Marka kamyon AXOR 3340 K/36 6x4, 2012 model, aracın NMB94216212116448 şasi, 45795700244168 motor seri numaralı , beyaz renkli, dizel motora sahip ve manuel vitesli olduğu tespit edilmiştir. Aracın çalışmaz durumda olduğu, 34 JL 1283sayılı plakanın üzerindeolmadığı, ruhsatının olmadığı, trafikten men olduğu, aracın ön camının kırık olduğu, ön lastiklerin ve arka lastiklerin %5 durumda hepsinin patlak olduğu, aracın kaportada muhtelif yerlerinde derin çiziklerin ve eğiklerin olduğu ve yapılan tramer kayıtları sorgulanmasında 2 adet kazaya karıştığı tespit edilmiştir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2023 - 14:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2023 - 14:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 14:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 14:20
(İİK m.114/4)