1.000.000,00

18

Taşıt

Aracın üzerinde plakası olmadığı 2012 Model , MERCEDES-BENZ Marka kamyon AXOR 3340 K/36 6x4, 2012 model, aracın NMB94216212116448 şasi, 45795700244168 motor seri numaralı , beyaz renkli, dizel motora sahip ve manuel vitesli olduğu tespit edilmiştir. Aracın çalışmaz durumda olduğu, 34 JL 1283sayılı plakanın üzerindeolmadığı, ruhsatının olmadığı, trafikten men olduğu, aracın ön camının kırık olduğu, ön lastiklerin ve arka lastiklerin %5 durumda hepsinin patlak olduğu, aracın kaportada muhtelif yerlerinde derin çiziklerin ve eğiklerin olduğu ve yapılan tramer kayıtları sorgulanmasında 2 adet kazaya karıştığı tespit edilmiştir.