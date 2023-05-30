Örnek No:54*
T.C.
TUNCELİİCRA DAİRESİ
2022/142 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/142 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
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Muhammen Kıymeti
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Adedi
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Cinsi
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Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
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280.000,00
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1
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Taşıt
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46 NL 558 Plakalı, 2012 Model, FORD Marka, TRANSİT GP 350 M FMB6 Tipli, CVRCBU71517 Motor No'lu, NM0FXXTTFFBU71517 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz, 46 NL 558 plakalı Ford Transit 350 M-Tek Kabin, beyaz (buz) renginde, dizel yakıtlı, 2012 model, manuel vitesli, NM0FXXTTFFBU71517 şasi numaralı, aracın üzerinde mülkiyeti muhafaza kaydı bulunduğu şerh sahibinin satışa muvafakatinin bulunduğu, bilirkişi raporuna göre yük nakli olarak kullanılan çalışır vaziyette aracın motor ve yürüyüş aksamında herhangi bir sorun olmayan, arka iki adet lastik tekerinin ekonomik ömrü tamamlanmış ve ön iki lastik tekerinin diş dibi derinliği yasal mevzuata uygun olan, kilometre endeski 317229 km olarak tespit edilen, aracın kaporta aksamındaki geometrik hatların paralellik durumu model yılı ile uyumlu olduğu ve kaporta aksamında fiziki olarak herhangi bir sorun olmadığı tespit edilen araç borçlunun tam hissesine isabet eden miktar olan 280.000,00 TL bedelle satılıktır. Araç Ali Köse-Recai Hazar Adi Ortaklığı Tunceli Yediemin Otoparkı Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Bulvarı No:130 Merkez/Tunceli adresinde olup yediemin otoparkında görülebilir.
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 13/06/2023 - 10:45
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2023 - 10:45
(İİK m.114/4)