2 Nisan'da elektrik ne zaman geri gelecek?" sorusu, günün en çok dikkat çeken konularından biri oldu. 1 mayıs 2023 Cuma günü yapılan duyuruda, elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ifade edildi. Peki, 2 Nisan elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisine maruz kalan ilçeler hangileri? Bu soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz. Elektrik kesintisi takviminin ayrıntıları ve kesintinin ne zaman biteceği ile ilgili bilgiler, haberimizde sizinle paylaşılmaktadır.

ARNAVUTKÖY

NO: 34829137



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AHLAKLI, AKÖZ, AKİK, AYTÜL, BANUGÜL, BAYEZİT, BAYKAL, BAYRAM, CÜNEYT, DURSUNKÖY-BAKLALI, ERTUNÇ, GENÇ, GÜLHANE, HARİTA, KÜÇÜK DOĞAN, LÜLE, NİŞANTAŞI, SONAY, SONYAZ, SOYSAL, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TEPE, TERKOS-KARABURUN, YAVUZALP, ÇAKMAKLI, ÇINARDERE, ÜNAL, İNEGÖL sk / TAYAKADIN mah FİKRET BEY sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34829246



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah CANDAŞ, FALİH RIFKI ATAY, ZEYCAN sk / YUNUS EMRE mah CİHANMERT, FALİH RIFKI ATAY, MÜJDAT, PANAROMA, YEMİŞ, YİĞİTOĞLU sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34829914



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GELİBOLU, TÜRKSOY, ŞÖHRET sk / HİCRET mah KINIK, ORHUN, SAMİ sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34829919



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah BAYBORA, EGEMEN, GÜNTEKİN, NASRETTİN HOCA, NİLAY, SEYİT ONBAŞI, UYGURALP sk / TAŞOLUK mah AKDENİZ, ANITTEPE, AYAZMA, BERGÜZİN, BEYAZ LEYLAK, BURAK, BÜNYAMİN, BİRKAN, DEMET, DEĞİRMEN ARKASI, EGEMEN, EMEL, FİGEN, GÖNÜL, GÜNBATIMI, HATEM, KANYON, KAR, KARA ZAMBAK, KASEM, KAYNAK BAŞI, KAYRA, KENT, NERGİS, ONURLU, ORÇUN, PAPATYA, PINAR, RUMELİ, SAZLIK, SEVECEN, SÜMEYYE, YAVUZCAN, YENİSU, YEŞİL PAZAR, ZENGİN, ÇAĞ, İNCİ, İSLAM, İSTANBUL, ŞENYURT sk bölgelerinde 02/05/2023 11:00:00 - 02/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34829452



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKMEŞE, ALGÜL, AYTEN, ERBERK, FERHAT, HÜDA, KÖKNAR, TAŞLIÇAY, YELİZ, İNAYET sk bölgelerinde 02/05/2023 11:30:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 34827176



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ÇİĞDEM, ÖZGÜLER sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34830382



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, AKGEYİK, AKKOYUN, AKKUZU, ARA, ARKA, AVİZE, CİVCİV, DR SADIK AHMET, ER ÇIKMAZI, ERİŞİR, EĞİK, GEMİCİ ÇIKMAZI, KARACA, KARAMAN, KARTAL, KEMAL SUNAL, KOPAN, KUZU, MIZRAK, MUZAFFER, NANE, ORHAN VELİ, PANTER, PİLİÇ, SARI LALE, SEHER ÇIKMAZI, SERÇE, TAVLA, TİLKİ, VAİZ, YAKAMOZ, YARASA, YASİN, YAY, YEŞİL ÖRDEK, ZAFER, ZEYBEK, ŞEHİT P. ER YAŞAR ATEŞ sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34827177



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), HİLAL sk bölgelerinde 02/05/2023 13:00:00 - 02/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 34829270



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 609., 622., 628., 629., 631., 632., 633., KUTSAL sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34829414



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1298., 1299., 1309., 1312., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34826533



İSTANBUL BAĞCILAR ilce -BAĞLAR mah sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34826167



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1349. sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34829553



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2184., 2185., 2235., 2240. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 46., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 64., 67., ATATÜRK, NİĞBOLU, SEMERKANT sk / MİMAR SİNAN mah 81., 85., 86., 93., 94., ATATÜRK, RUMELİ sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34829557



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2235. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 54., 55., 56., 58., 61., 62., 63., 64., 64/1., 65., 67., AKDENİZ, DAVUTPAŞA, MELİKŞAH, SEMERKANT, YILDIZ sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34829272



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 773. sk bölgelerinde 02/05/2023 13:00:00 - 02/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 34830047



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, DR.SÜREYYA, HÜSEYİN AVNİ BAŞARGAN, KÜLTÜR, RESSAM HALİM, SAKARYA 2 sk bölgelerinde 02/05/2023 00:00:00 - 02/05/2023 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34827076



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34831442



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah EMEK, KÜÇÜK ÇINAR, MUSTAFA KEMALPAŞA, SÜMBÜL 1, ZEYTİNLİK sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34831444



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah KÜÇÜK ÇINAR, ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34831105



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah AYNALI, BİLLUR, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 02/05/2023 12:00:00 - 02/05/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 34831389



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 270., 74/1., 74/B, 74/B ÇIKMAZ sk bölgelerinde 02/05/2023 08:30:00 - 02/05/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34831392



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSTANBUL sk / KARTALTEPE mah FAİK KÖKSAL, KARACAOĞLAN, NECMETTİN SADAK, SEDAT SİMAVİ, YUNUS NADİ, İNCİRLİ sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah HAVAALANI sk / ZUHURATBABA mah YAVUZEVLER MEKTEP, İNCİRLİ sk bölgelerinde 02/05/2023 08:30:00 - 02/05/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34831319



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / ZEYTİNLİK mah MOR MENEKŞE, ODABAŞI, PANCAR, ÖMER NACİ, ŞEHİT NUSRET sk bölgelerinde 02/05/2023 08:30:00 - 02/05/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34829994



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah FLORYA sk bölgelerinde 02/05/2023 08:30:00 - 02/05/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34831324



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah 302., 303., MODABAĞ 1, MODABAĞ A, YEŞİLYOL C, YEŞİLYOL F, YEŞİLYOL F ÇIKMAZ sk bölgelerinde 02/05/2023 08:30:00 - 02/05/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34830102



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AHU, BAHARLI BAHÇE, SAYFİYE sk bölgelerinde 02/05/2023 08:30:00 - 02/05/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 34826168



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah ILGAZ, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TOROS, YÜCELEN sk bölgelerinde 02/05/2023 00:01:00 - 02/05/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34826165



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR mah sk bölgelerinde 02/05/2023 00:01:00 - 02/05/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34830380



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah ONGÜN sk / KAYABAŞI mah DERYA, ELMADAĞ ÇIKMAZI, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, HANÇER, MEYDAN, MUTLU ÇIKMAZI, SARP, İSKELE, İSTİKLAL sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34830350



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1115., 1118., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 32/1., 33., 34., 34/1., 35., 37., 39., ADATEPE, AHMET YESEVİ, KARADENİZ, OVALI, İPEKYOLU sk bölgelerinde 02/05/2023 09:00:00 - 02/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA