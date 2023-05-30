İlk bölümü TV8 ekranlarında, 15 Ocak'ta yayınlanan Survivor 2023 yarışmasındaki yarışmacılara SMS yoluyla oy verebilirsiniz. Peki, Survivor oy kullanma işlemi nasıl yapılır? Oy kullanma ücreti ne kadar? Nasıl SMS atılır? Tüm bu bilgileri sizler için derledik. İşte detaylar...

Survivor 2023 Oy Kullanma Ücreti Ne Kadar?

Survivor’da desteklediğiniz yarışmacıya oy kullanmanın ücreti 4.9 TL’dir.

Survivor 2023 Oy Kullanma İşlemi Nasıl Yapılır?

Survivor'da eleme adayı olan ve desteklediğiniz yarışmacının adını yazıp 1890'a SMS atarak oy verebilirsiniz.

Survivor Hangi Günler Yayınlanıyor?

Survivor hafta sonu ve hafta içi Pazartesi,Salı ve Perşembe günleri saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. YENİGÜN HABER MERKEZİ